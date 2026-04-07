徳島MF児玉駿斗のプレーが話題

徳島ヴォルティスのMF児玉駿斗が鮮やかなステップからの“エジルシュート”を披露した。

自身のSNSで公開すると、「うますぎる」と話題を呼んでいる。

2022年シーズンから徳島でプレーする児玉。抜群のボールテクニックを持つ27歳のMFは自身のインスタグラムでトレーニング中に見せた技巧を公開した。

児玉はリズミカルなボールタッチでのターンでマークについたDFを転倒させ、そのまま右足でシュート。その様子が収められた動画には「Ankle breaker→Özil finish（エジル・フィニッシュ）」と字幕がつけられている。鋭い切り返しで相手DFが足から崩れ落ちる突破は海外でアンクルブレイカーと称され、キックの際にボールを地面に叩きつけるようにして意図的に跳ねさせる技術は元ドイツ代表MFメスト・エジルの十八番。2つの高等技術を一連の流れで披露していた。

ファンからは「うますぎっ」「ヤバすぎ」「ハンパないな」「なんじゃこりゃ」「えぐい」「こんなドリブルしてみたい」「流石です」「めっちゃすごくてカッコいい」「キレッキレ」「その後のキックどうやって蹴るん」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）