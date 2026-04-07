10人にも満たない小さな規模ながら、独自の製品を生み出している工房が高知県高知市にあります。

モノづくりに熱い思いを持つ創業者の男性。そして現在取り組んでいる「集落再生」の現場に密着しました。





高知市六泉寺町にあるサーマル工房。

「ないモノを作る」をモットーに創業から30年以上、グライダーや製品開発の実験用の模型など様々なモノづくりを手がけています。





今年（2026年）3月、工房でつくられていたのは、馬路村の旧魚梁瀬集落を再現したジオラマ。馬路村から、現在の魚梁瀬集落への移転60年の記念事業の1つとして発注をうけて作っています。作業の指揮を執るのは、創業者の谷村正樹さん（70）です。1965年にダムの完成に伴って水没した旧魚梁瀬集落。当時の様子を写した数少ない写真を見ながら作業をすすめます。■谷村さん「景色をイメージしながら、建物の板とか屋根とか壁とかそういったところに着色。時代をつける・・・」サーマル工房は10人にも満たない小さな町工場ですが、技研製作所や高知丸高など、県内の大手企業からも発注が届いています。中でもサーマル工房の技術力が光ったのが、こちらのインフラの建設現場に用いられる大型機械の動く模型です。当初は動かない予定でしたが、谷村さんがアレンジを加え動きを忠実に再現。本物の代わりに展示会などでわかりやすく紹介できる画期的な模型となりました。さらに、ロケットや人工衛星などの開発をおこなう国際的な研究機関・JAXAからも実験機の発注が届くなど、サーマル工房の技術力は全国レベルで高い評価を受けています。■谷村さん「今までやった事のないことでも過去になにかやったものから応用して、それを考えて考えて。逆転の発想で進むときもありますけど。そういうのが夜寝ていると浮かんでくるんですね。そしたらもう一刻も早く会社に行ってそれを実証したいという気持ちになる」谷村さんを中心に工房のメンバー7人でつくる旧魚梁瀬集落のジオラマ。建物や列車、人などをミリ単位の細かな作業で1つ1つ取り付けていきます。途中で、模型をつけ損ねるハプニングも。幼い頃から大の模型好きだった谷村さん。1992年にサーマル工房を立ち上げた当初は、グライダーなどをメインに展開。手がけた競技用飛行機が世界大会で準優勝に輝き、脚光を浴びました。■谷村さん「グライダーを設計して作るという技術を、何かこういうものはできないかという企業さんの相談が入ってきまして。作った事のないものをやろうというものは全然抵抗がなかったですね。」新たなことに挑戦し続ける谷村さん。工房で一緒に働きながら谷村さんを近くで支えてきた長女の咲子さんは。■咲子さん「（父は）深く考えずに先に行動に移せるというか。割とそういうタイプかなと思いますね。それがまぁきちんと形にできるっていうところはありますね」工房を立ち上げて30年あまり。持ち前の発想力・行動力で谷村さんは仲間たちを引っ張り続けています。3月下旬。ジオラマ作りも終盤に差し掛かっていました。この日は谷村さんの長男・貴一さんも参加して一緒に仕上げます。そして製作期間、約3か月。旧魚梁瀬集落を再現したジオラマが出来上がりました。■谷村さん「中々長い期間がかかりましたけど、満足のいくものができました。まだまだもうちょっと抜かってるところがあるかもしれませんので、時間の許す限り気になるところは直していきたいと思いますね」翌日。谷村さんはジオラマを設置するため、魚梁瀬地区を訪れました。地域の人たちにお披露目します。■ジオラマを見た直後の当時を知る住民「えー！ これが神社。で。これが丸山台か・・」写真と見比べてみると・・・当時の町並みがそのままに再現されています。建ち並ぶ家とともに暮らす人々やー小学校に集まる子どもたち。さらには魚梁瀬森林鉄道や川辺でおこなわれていたお祭りまで。かつての集落の営みがジオラマで蘇りました。■かつての住民「お昼には小学校から家にお昼ご飯を食べに帰ってまた学校に…」ジオラマをきっかけにふるさとの思い出話に花を咲かせる、かつての住民たち。その姿に谷村さんは、満足そうな表情を浮かべていました。■谷村さんインタ「色々と当時のことを皆さんが思い出して、ここでこのような事をしたよとか、この道通ったよとかいうのが聞けて、大変やり甲斐があったなと思います」工房を立ち上げて30年あまり。谷村さんは咲子さんや仲間たちにも見る人をワクワクさせるモノづくりをして欲しいとと話します。■谷村さん「何もないところから思い浮かべて、それをどのような方法で、どのような材料で作っていくかというのを考え続ける事が私の性なんですね。その精神を従業員・家族に引き継いでもらって会社を続けていってもらいたい」飽くなき探求心と少数精鋭の力で高知のモノづくりを発信するサーマル工房。これからも小さな町工房から大きな夢を生み出していきます。