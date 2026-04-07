京都府南丹市で小学校6年の男子児童の行方が分からなくなって16日目。自宅周辺の山で、1時間ほど前まで警察による捜索が行われていました。中継です。

私はいま、南丹市園部町で行方不明となっている園部小学校6年の安達結希さん（11）の自宅周辺にいます。午後4時40分ごろに規制線が解除されました。

こちらでは、午前7時ごろから午後5時前までおよそ10時間かけて、警察官およそ60人態勢で捜索が行われました。警察はこれまで自宅や学校などの周辺を捜索していましたが、これほどの規模で自宅周辺の山を捜索したのは初めてとみられます。

安達さんは先月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています。

その6日後に学校からおよそ3キロ離れた山の中で通学用かばんを発見。捜査関係者によりますと、安達さんは行方不明になって以降、バスや電車などを利用した形跡はなく、周辺の防犯カメラにも姿が確認できていないということです。

警察などはこれまで、のべおよそ1100人で捜索してきましたが、かばん以外の新たな手がかりは見つかっていない状況です。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62-0110