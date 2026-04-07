大好きな動物病院にやってきた大型犬が、いつもよりお利口さんにしているかと思いきや…？まさかの展開が話題になり、投稿は記事執筆時点で8万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「面白い」といった声が寄せられています。

【動画：動物病院が好きすぎる大型犬→男性獣医師と女性看護師が同時に呼んだら…まさかの『態度の違い』】

「大人しくして」とお願いしてから病院へ

YouTubeチャンネル「こーる君たち」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「るこる」君が動物病院に行った時の様子です。るこる君は病院が大好きで、いつもはしゃぎ過ぎてしまうのだとか。そこで飼い主さんは病院に入る前に、「今日は大人しくして」とお願いしてみたそう。

それでもるこる君は興奮を抑えられないようで、獣医さんが診察室のドアを開けると大喜びで駆け寄っていったそう。そして看護師さんに撫でてもらうと、しっぽをフリフリ…。しかし飼い主さんの「大人しく」という一言がブレーキになっているのか、前回訪れた時よりははしゃぎ方が控えめだったといいます。

まさかのお姉さん好きが発覚！？

獣医さんのお話を聞いている間は、飼い主さんの隣でお利口さんにしていたというるこる君。大人しくなりすぎた結果、今度は獣医さんに呼ばれても動かなくなってしまったとか。そこで男性の獣医さんだけでなく、女性の看護師さんも「おいで」と呼んでみたら…？

るこる君は2人を見比べた後に、「もちろん可愛いお姉さんの方が好き！」とばかりに真っ直ぐ看護師さんのもとへ。そして一気に甘えん坊スイッチがオンになって、看護師さんに体を擦りつけたり飛びついたりし始めたとか。

先住犬の「ルーク」くんは病院に来るたびに看護師さんにベッタリになるほど女性が大好きとのことですが、まさかるこる君も同類だったとは…！

大型犬の態度の違いに爆笑

看護師さんがたっぷりナデナデしてあげていたら、るこる君はゴロ～ンとお腹を見せて寝転がったそう。そして看護師さんにデレデレと甘えながら、なんと獣医さんを足蹴りしたとか！態度の違いに、思わず笑ってしまいます。

途中でお利口さんモードは解除されたものの、最後にはしっかり獣医さんの診察を受けてくれたというるこる君。可愛い姿や愉快な行動は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い」「迷わずお姉さんの方へｗ」「やっぱり男の子ね」「先生には足蹴で塩対応笑」「優しくしてもらってよかったね」といったコメントが寄せられています。

るこる君の可愛い姿をもっと見たい方、先住犬ルークくんの病院での様子も気になるという方は、ぜひYouTubeチャンネル「こーる君たち」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「こーる君たち」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。