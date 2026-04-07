X（旧Twitter）で話題になっているのは、感情表現豊かなわんこの姿。絶妙すぎる表情は記事執筆時点で115万3000回を超えて表示されており、「分かりやすいｗ」「嫌そうで草」「思いが顔に出るタイプ(笑)」などのコメントの他、5万5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『雨だけど、散歩行く？』と犬に聞いてみた結果→わかりやすく嫌がっている『表情』】

分かりやすすぎる反応に爆笑♪

Xアカウント「@chomechiki」の投稿主さんは、豆柴の『育三郎』くんの微笑ましい姿を紹介しています。

この日は、雨が降っていたそう。育三郎くんは、雨の日に出歩くのが苦手です。しかし、できればお散歩は行きたい…。葛藤する育三郎くんは、絶妙な表情を浮かべたのだといいます。

育三郎くんは、眉をしかめ、斜め上から飼い主さんを見下ろすように凝視したのでした。その表情はまるで「え…この天気で…？」と言っているかのよう。あまりに分かりやすすぎる反応に、思わず笑ってしまったといいます。

雨が苦手な育三郎くん

普段から、雨の日に育三郎くんを散歩に連れ出すのは大変なのだそうです。育三郎くんは、足先が濡れるのも嫌がるほど雨が苦手。そこで、飼い主さんが傘を2本持ち、育三郎くんが濡れないように配慮しているのだとか。

玄関から道路に出るまでに歩くのも抵抗があるようで、あからさまに嫌そうな顔をして拒否するのだといいます。玄関から外に連れ出すまでは、飼い主さんが抱っこをしなければならないそう。

育三郎くんのためにかっこいいレインコートを買ったとのことで、少しでも楽しく歩けるようになるといいですね♪

この投稿には「期待と不安の入り交じった顔(笑)」「何言うてんのお前って顔だwww」「人の言葉を理解しててすごい」といったコメントが寄せられています。

Xアカウント「@chomechiki」には、育三郎くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@chomechiki」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。