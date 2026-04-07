新しい歌とともに、新しい学校が誕生しました。2つの県立高校の統合によりこの春開校した新潟市の『県立碧(あおい)高校』で入学式が開かれ、新たに制作された校歌も披露されました。



■新入生代表 冨樫月華さん

「新潟県立碧高等学校の歴史の第一歩を担うものとして、感謝と誇りを胸に未来に向かって挑戦し続けることをここに誓います。」



新潟北高校と豊栄高校2つの高校の統合で誕生した『県立碧高校』。デザインや健康科学などを学べる単位制高校です。入学式では一期生153人に対し、田邉安彦校長が「一期生であるということは自らの足で道を作り校風という名の伝統と誇りを築き上げていく存在であるということです」とエールを送りました。



そして、長岡市出身のシンガーソングライター・琴音さんが登壇。作詞・作曲を手掛けた校歌を披露しました。



■長岡市出身シンガーソングライター 琴音さん

「校歌自体が生徒の皆さんをある種見守るような形で作れたらいいと思っていたので、日常の中にただあればいいかなって思っています。」



■新入生

「小・中学校は校歌が元気なイメージだったが、碧高校ではすごいきれい。なめらかな感じが違っていいと思った。」



■新入生

「介護士を目指している。人の健康のことを詳しく学んでいきたい。」



■新入生

「第一期生としてふさわしい姿を残していけたらいいと思っている。」



■新入生

「(Q.高校生活で楽しみなのは？)単位制です。自分で組んだりするのが面白そうだと思う。」



校舎は新潟北高校の建物を使用し、地域と連携した教育も目指します。新入生の授業は4月8日(水)から始まります。