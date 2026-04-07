3選に向けて出馬を表明している花角知事が、7日に事務所開きを行いました。



花角知事の事務所開きには、関係者約30人が参加。後援会のほか支援を決定している自民・公明・国民民主の県連幹部らも顔をそろえました。選対本部長は、後援会の会長で新潟商工会議所会頭の廣田幹人さんが務めます。



■花角陣営 廣田幹人選対本部長

「私たち選対本部は県民の皆様の声を丁寧に受け止めながら、花角知事が掲げる政策とビジョンをしっかりとお伝えし、安心して暮らせる新潟・活力ある新潟の実現に向けて全力で取り組んでいく。」



花角知事は、改めて決意を述べました。



■花角英世知事

「3期目を目指して挑戦することにした。初心に立ち返って、あらためて住んでよし訪れてよしの新潟県を目指したい。」



支援する各政党は、県連の代表クラスが顧問として選対に入ります。



■自民党県連 岩村良一幹事長

「政党の皆さんもお互いに頑張ろうと掛け声もかけさせていただいた中で、気を緩めずに選挙戦を戦って行かなければならないと感じた。」





知事選には、立憲民主党県連所属の土田竜吾県議と元五泉市議の安中聡さんも出馬を表明していて、各候補者が準備を加速させています。