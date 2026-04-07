パリ五輪金メダリストがモデルのような近影を公開した。

柔道女子５７キロ級のカナダ代表で金メダルを獲得し、今年３月に現役引退を表明した長野県出身の出口クリスタさんが７日までに自身のインスタグラムを更新。妹のパリ五輪女子５２キロ級カナダ代表で同じく引退したケリーさん（２７）と共同投稿の形で「４月よりそれぞれ新たなスタートを切りました！」と書き始めると、「これまで柔道を通じて、多くの経験と出会いに恵まれてきました。その中でも、お互いの存在は特別であり、一番の理解者として支え合いながらここまで歩んできました。それぞれの強みを活かしながら、２人だからこそ実現できる取り組みにも挑戦していきます」と決意をつづった。投稿には白のトップスに黒のパンツ姿の２人が寄り添って立つ凛々しいショットを添えた。

さらに「これからも温かく見守っていただけたら幸いです。今後ともよろしくお願いいたします！」と結んだ。

この投稿には「お二人さん、美人過ぎるやろ」「素敵すぎ」「わぁ〜お」「美女姉妹」「白いシャツの下には筋肉が…」など多くの反響が寄せられている。