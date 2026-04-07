女優の加賀まりこ（82）が、6日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演し、東京都の小池百合子知事への要望を語った。

落語家の笑福亭鶴瓶、エッセイスト阿川佐和子さんが、芸能界の先輩をゲストに呼ぶトークバラエティー。加賀は交友関係を話す中で、女優の浅丘ルリ子について「気になってしょうがない。1週間くらい話してないと。食べなかったりね」と心配しつつ、「私はよく食べるのよ、これが」「食欲があるうちは元気と思っています」と、自身の健康をぶりを明かした。

高齢化社会と言われ、バリアフリーの意識も高まっているるが、気になるところがあるという。「東京は冷たい街だなと思うのは、散歩をしていると、いすがない。思いますでしょう？どこか店に入らなきゃいけないみたいなね」。街に休憩するためのいすが少ないと訴え、「（昔は）もうちょっとありましたよ」とも話した。鶴瓶も「高齢者社会の割に、座るところがないとうなずいた。

「小池さんにぜひお考えいただきたい」と加賀。各界に顔が利くだけに、小池知事との関係も聞かれたが、「ない。私、政治家に興味がない」とぶっちゃけていた。