【解説】京都・小6男児行方不明　自宅周辺の山中を捜索も…何も発見できずか　今後は証言に不審な点ある人物いないかを捜査へ

小学6年生の安達結希さん（11）が行方不明になって、4月7日で15日です。

そして7日、警察の捜索に新たな動きがありました。

まず安達さんは3月23日、父親に車で小学校まで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっていて、3月29日には学校から3kmほど離れた山中で通学かばんが発見されました。

そうした中、警察は7日朝から、学校から約9km離れた自宅周辺の山中を捜索しているということですが、規制線が現在、解かれた状況だということも分かりました。

また、このエリアは別荘などの建物が多くある場所だということです。

ここからは、フジテレビ・上法玄解説委員に聞いていきます。

榎並大二郎キャスター：

まず、このタイミングで警察が自宅近くの山の中を捜索する、この動きはどうみればいいでしょうか？

フジテレビ・上法玄解説委員：

何らかの狙いがあってこのエリアを捜索したということであればですが、何かが見つかっていればもう少し長く捜索活動を行うと思うので、今日のところは何も発見に至らなかったのではないかとみられています。

（規制線を解いたというのは？）やはり、捜索のあと何か見つかればそのまま鑑識活動などが行われますので、もう少し時間がかかるのではないかと。

榎並大二郎キャスター：

改めて、山の中を捜索するというのはどんな可能性が考えられますか？

フジテレビ・上法玄解説委員：

まず、捜索の範囲を広げたということは言えると思います。一般的に捜索は最後に目撃された場所を起点に、移動した可能性のある方向に向けて網羅的に探す、面の捜索。これをやるのと同時に、寄せられた有力な目撃情報の場所を起点に周辺を捜索する、点の捜索が同時並行で行われます。

そして、点の捜索地点と最後に目撃された場所をつなぐ動線上、これをまた網羅的に重点的に捜索をする。こうして面の捜索範囲を広げていくということが言えると思います。

安達さんの自宅が最後に目撃された小学校から遠いという情報もあるので、捜索範囲がだんだんと広げられていることがいえます。

榎並大二郎キャスター：

その捜索範囲、捜査関係者によりますと、空き家なども対象になっていると。これはどういう意味合いが？

フジテレビ・上法玄解説委員：

警察は事故と事件の両面で調べているということなので、何者かに監禁されている可能性もあると考えますと、空き家も捜索対象に入ってくるといえると思います。

山崎夕貴キャスター：

安達さんは一刻も早く見つかってほしいと思いますが、今後の捜査の対応、どのようになりそうですか？

フジテレビ・上法玄解説委員：

防犯カメラ、どの程度現場周辺にあるのかは不明ですが、画像情報などをもとにして足取りを追っていく捜査も時間をかけてやっていくでしょうし、不審者の目撃情報の洗い出しは急ピッチで進められていると思います。今後、証言に不審な点がある人物がいないか、フォーカスしていく捜査になると思います。

警察はこれまで延べ700人を投入し捜索をしていますが、引き続き情報提供を求めています。

情報提供は「京都・南丹警察署（0771-62-0110）」まで。