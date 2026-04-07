シンガー・ソングライターのあいみょんが７日の阪神―ヤクルト戦（甲子園）前の始球式に登場。

坂本誠志郎捕手（３２）に向けて力強い一球をノーバウンドで投げ込んだ。「ノーバンで届いたのでよかったんですけど、欲を言えばストライクで真っすぐいきたかったです」と苦笑い。

それでも地元・西宮にある甲子園での大役に「楽しめました。でも人生で１番緊張したかもしれない。地元で始球式するのが夢やったのでうれしかったです」とニッコリ。また背番号「３６」を選んだ理由については「（ヤクルト）池山監督の背番号ではなくて。私、３月６日生まれなので３６です」と説明した。

阪神はここま３カード連続で勝ち越すなど、抜群のスタートダッシュを切っている。中でも期待する選手については「同い年の近本さん、大山さん、佐藤輝明さんも同じ西宮出身なのでが活躍されているのを見るとすごくうれしいです」と笑顔で語った。

あいみょんは２０２２年１１月に甲子園での弾き語りライブを開催。７月１４、１５日にも再び聖地でのライブが予定されている。「（その頃に）首位争いを必ずしてくれていたらというところはあります」とエールを送っていた。