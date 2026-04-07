サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実「久々に家族揃って夜ご飯」品数豊富な食卓公開「色合いが美しい」「盛り付け方も器も素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/07】タレントの丸高愛実が4月6日、自身のInstagramを更新。家族が揃った日の夕食の食卓を公開した。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「品数多くて豪華」家族揃った日の彩り豊かな食卓
丸高は「久々に家族揃って夜ご飯 長女に『ママパパいるから張り切ってるね』と言われた笑」とコメントし、夕食を公開。アスパラガスとにんじんの豚バラ巻き、鮭のソテーえのきソース、ほうれん草のおひたし、海ぶどう、トマトの5種類のおかずと、ツナと大根と塩昆布の炊き込みご飯、ワカメと豆腐の味噌汁がずらりと並んだ豪華な食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「料理上手で羨ましい」「色合いが美しい」「愛情たっぷり」「娘ちゃんの発言可愛らしい」「品数多くて豪華」「バランスがいいご飯」「盛り付け方も器も素敵」などと反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「品数多くて豪華」家族揃った日の彩り豊かな食卓
◆丸高愛実、家族が揃った日の夕食公開
丸高は「久々に家族揃って夜ご飯 長女に『ママパパいるから張り切ってるね』と言われた笑」とコメントし、夕食を公開。アスパラガスとにんじんの豚バラ巻き、鮭のソテーえのきソース、ほうれん草のおひたし、海ぶどう、トマトの5種類のおかずと、ツナと大根と塩昆布の炊き込みご飯、ワカメと豆腐の味噌汁がずらりと並んだ豪華な食卓を公開した。
◆丸高愛実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「料理上手で羨ましい」「色合いが美しい」「愛情たっぷり」「娘ちゃんの発言可愛らしい」「品数多くて豪華」「バランスがいいご飯」「盛り付け方も器も素敵」などと反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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