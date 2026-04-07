不審火が相次ぐ酒田市の住宅街で6日夜、火事があり、物置小屋の中の棚や天井の一部が焼けました。けが人はいませんでした。3月末以降、これで近隣の火事は5件目です。



酒田警察署の調べによりますと、6日午後9時5分ごろ酒田市東泉町2丁目の無職渡部次郎さん（89）の住宅敷地にある物置小屋で炎が上がっているのをパトロール中の警察官が発見。警察官は自力消火を行うとともに酒田警察署を通じて119番通報しました。





火は、通報からおよそ30分後に駆け付けた消防によって消し止められました。この火事で物置小屋内部の棚や天井の一部が焼けたということです。けが人はいませんでした。現場は、北部公園南側の住宅地で3月30日に車庫兼物置の中に一時保管されていた庭の草などが燃えた火災現場からも、また、4日車庫の中のものが燃えた火災現場からも100メートルほどの距離でした。近所の人「私もけっこう夜遅いですけど（8時）50分ぐらいに帰ってきた時は特に何も（無かった）」現場周辺では、3月29日から軽乗用車や車庫などのいずれも火の気のない場所で、カギのかかっていないドアや引き戸が開けられ中のものを焼く不審火があわせて4件相次いでおり、警察は連続放火の可能性も視野に捜査を進めるとともに周辺の警戒に当たっている中での火事でした。