Chapon母の日ギフト♡癒しの時間を贈る限定入浴剤セット

今年の母の日は、“モノ”ではなく“時間”を贈ってみませんか♡Chaponから登場する限定セットは、天然精油の香りで心と体をゆるめる特別なバスタイムを届けてくれるアイテム。忙しい毎日を過ごすお母さんに、ほっとひと息つける癒しの時間をプレゼントできます。日頃の感謝を、やさしい香りとともに伝えてみてはいかがでしょうか♪

癒しを贈る母の日ギフト

2本セット

「いつもありがとう贅沢な休息」は、天然精油100%の入浴剤を詰め合わせた母の日限定セット。合成香料・着色料不使用で、香りの専門家がブレンドした本格的なアロマ体験を楽しめます。

お湯に溶かした瞬間、ふわっと広がる自然の香りが、日常のバスタイムを特別なリラックス空間へと変えてくれるのが魅力。忙しい毎日に“自分だけの時間”をプレゼントできる、今注目の体験型ギフトです。

レイヴィーナチュラリーのナイトケア♡癒しの香りボディシャンプー

選べる4つの香りの魅力

セットには異なる香りの入浴剤がラインナップ。「天使の微笑み」はローズウッドやラベンダーのやさしい香りで、1日の終わりにぴったり。

「優しいひととき」はゼラニウムやフランキンセンスが穏やかな時間を演出。

「貴婦人のヴェール」はイランイランやパチュリの華やかで大人な香り。

「バランスハーブ」はクラリセージやヒノキの爽やかな癒しが広がります。その日の気分に合わせて選べる楽しさも魅力です。

セット内容＆販売情報

4本セット

価格は2本セットが3,580円（税込）（天使の微笑み、優しいひととき）、4本セットが5,580円（税込）（全4種入り）。

2026年4月10日（金）よりChapon公式オンラインストアにて販売開始。天然精油を1本あたり最大5種使用し、上質な香りを実現。特別感のあるギフトとしてぴったりの内容です。

※数量限定・期間限定

香りで届けるやさしい時間

Chaponの母の日ギフトは、心までほぐれるような癒しの時間を届けてくれる特別なセット♡忙しい日々の中で、自分をいたわるひとときを贈れるのが魅力です。

大切なお母さんに“ゆっくりしてね”の気持ちを込めて、今年は香りのギフトを選んでみてはいかがでしょうか♪