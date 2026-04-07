「広島ホームテレビプレゼンツ ういちの大ブッちぎりィ！祭」（７日、宮島）

新年度１節目の宮島ボート、男女混合５日間シリーズは最終日を迎え、強風のため５Ｒ以降は安定板を使用してレースが行われた。

１２Ｒの優勝戦はホーム追い風４メートル。予選１位、準優１着で優勝戦の１号艇を勝ち取った秦英悟（４０）＝大阪・１００期・Ａ１＝が、コンマ０９のトップＳでイン速攻。５コースからまくってきた水谷理人（香川）の攻めを受け止め、２コース・坂元浩仁（愛知）の差しも許さず貫禄の逃げを決めた。後続は２周１Ｍで坂元が２番手に浮上し、水谷が３着でゴール。３連単は２０４０円だった。

温水パイプが取り外された今節は２連対率が低いエンジンが多く、秦は使用１２節で一度も優出がない５６号機。予選を首位通過し、準優も優勝戦も秦の貫禄逃げ。昨年８月戸田以来となる２６年初Ｖを飾った。

優勝戦を戦い終えた秦は、「これで宮島の悪いイメージが払拭できた」とホッとした表情。宮島はデビュー１８年１１カ月目にして今回が初優出。２０２２年のオールスターではフライングを切るなど結果を残せずにいたが、今回の優勝で一掃した。「最終日は安定板も付いて気象条件も変わったが、回ってくる１２Ｒを想定して調整はできた」とここ一番の勝負強さを見せつけた。

地元の住之江で開催中のＧ１・太閤賞ではなく、宮島の一般戦を走っている現在地だ。２５年はＶ５で前走・蒲郡のＳＧ・ボートレースクラシックに４年ぶりの出場を果たした。大阪支部は新世代が躍進し、王者・松井繁は今なお君臨。間に挟まれた４０歳の秦はここからが正念場だ。「ＳＧで結果を出せていない。また一からやっていきます」と言葉をかみしめた。新年度１節目、苦手だった宮島水面を克服した今大会からボートレーサー・秦英悟の第２章が始まる。（野白由貴子）