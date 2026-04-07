タレント・劇団ひとりが４日放送の「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」に出演。ＭＣの千原ジュニアらと２０１４年３月３１日に迎えた国民的人気番組「笑っていいとも！」の最終回について振り返った。

大物芸人や過去のレギュラーメンバーが勢ぞろいした「笑っていいとも！グランドフィナーレ 感謝の超特大号」に、ひとりとジュニアも出演。当日は出演者によるスピーチがリレー形式で行われたが、事前にスタッフから「泣ける感じで」とリクエストがあり、ひとりは泣ける系と笑える系の２パターン用意したという。「僕の直前がバナナマン。笑える系をやったんで、急きょ（自分も）変えて。コレがウケたんですよね。しかも、僕のあいさつでタモリさんが泣いたんです。実は最初に涙を流させたのは私なんです」と衝撃告白。現場にいたジュニアも、「えっ、マジ？」と驚きを隠せなかった。

ひとりはスピーチ内容について、「（いいともで）『劇団ひとり』って呼びづらいからあだ名をつけようぜ、って話になって。『劇ちゃん』、『ひとっぴ』とかをみんなが出したとき、タモリさんが『それじゃ弱い。ゲゲゾッゾにしよう』って。それを話したんです」と説明。「『ゲゲゾッゾって何なんですか？』と言ったとき、めちゃくちゃウケたし、タモリさんが泣き笑いかも分からないけど、サングラスをこうやって」と涙を拭うしぐさを再現した。

「ゲゲゾッゾって。ああいう感覚ってすごいなと思うんですよね。僕もなるべく理屈じゃないボケを言いたい」と珍ワードをかみしめながら、リスペクトしていた。