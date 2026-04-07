【ひらがなクイズ】ヒントは美容習慣や海外の地名！ 空欄を埋めるひらがな2文字を考えてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、共通点に気づけると楽に解ける問題です。今回は、毎日の美容ルーティンや、海外旅行好きにはおなじみの都市が登場します。頭を柔らかくして、1分以内に正解を導き出しましょう！
□□んず
ぬ□□な
すきん□□
ヒント：肌のお手入れを指す言葉や、グレートバリアリーフの玄関口として有名なオーストラリアの都市を思い出してみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「けあ」を入れると、次のようになります。
けあんず（ケアンズ）
ぬけあな（抜け穴）
すきんけあ（スキンケア）
どれも正しい日本語になりますね。カタカナ語と和語が絶妙に混ざった問題でしたが、スムーズにつながったでしょうか？ 日頃から多ジャンルの言葉をフラットに捉える姿勢が、ひらめき力を養う土台になりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、共通点に気づけると楽に解ける問題です。今回は、毎日の美容ルーティンや、海外旅行好きにはおなじみの都市が登場します。頭を柔らかくして、1分以内に正解を導き出しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んず
ぬ□□な
すきん□□
ヒント：肌のお手入れを指す言葉や、グレートバリアリーフの玄関口として有名なオーストラリアの都市を思い出してみてください。
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正解：けあ正解は「けあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けあ」を入れると、次のようになります。
けあんず（ケアンズ）
ぬけあな（抜け穴）
すきんけあ（スキンケア）
どれも正しい日本語になりますね。カタカナ語と和語が絶妙に混ざった問題でしたが、スムーズにつながったでしょうか？ 日頃から多ジャンルの言葉をフラットに捉える姿勢が、ひらめき力を養う土台になりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)