清明節連休、全国重点小売・飲食企業の1日平均売上が2．4％増―中国

中国商務部によると、今年の清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）には全国各地で連休となり、消費ニーズが力強く顕在化し、春の消費市場に活力を注ぎ込んだ。

同部の商務ビッグデータによると、清明節連休期間中、全国の重点モニタリング対象の小売・飲食企業の1日平均売上高は前年同期比で2．4％増加し、重点モニタリング対象の商業市街地78カ所の利用客数は同6．0％増、売上高は同6．7％増だった。



商品消費について見ると、5日時点で2026年の自動車買い替え政策による補助金の支給件数は152万6000件に上り、補助金を利用した新車購入の売上高は2468億元（約5兆6764億円）だった。家電の買い替えとデジタル・スマート製品の新規購入による売り上げは計6284万5000台に上り、売上高は2159億7000万元に達した。重点モニタリングプラットフォームでのスマートグラスの売上高は前年同期の4．2倍になり、スマートウォッチ・ブレスの売上高は同12．3％増だった。



サービス消費について見ると、関連データから、同連休期間に重点モニタリング対象である飲食企業の売上高が同3．9％増加したことが分かる。また、重点モニタリング対象プラットフォームでのホテル・宿泊サービス消費は同2．6％増加し、他都市への旅行に出かけた人（延べ人数）は同15．1％増、テーマパークでの消費額は同11．7％増、家族旅行・教育旅行の予約は倍増し、レンタカーの予約は同約40％増だった。（提供/人民網日本語版・編集/KS）