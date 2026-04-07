“求められる理想の提供”から“ありのままの自分を刻む表現”へーー。15歳で名古屋から東京へと単身乗り込み、ダンスボーカルグループとしての経験と挫折を経て、ひとりのギターボーカルとして再起した美咲。孤独な日々をロックに救われ、自身の“今”を歌うことで見つけた居場所こそが、ミーマイナーだった。師匠と仰ぐさすけとの出会い、そして待望のメジャーデビュー。日本武道館という消えない夢に向かって突き進む彼女の、壮絶かつ瑞々しいルーツを解き明かす。（編集部）

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■「放課後って何をしたらいいのかわからなかった」

ーー今回は改めて美咲さんのルーツを深掘りしたいと思っています。まずは、音楽に興味を持ったきっかけから教えてください。

美咲：3歳からピアノを習っていたので、幼い頃から身近に音楽はあったんですが、小学校6年生くらいの時にK-POPにハマって、そこからダンスにも興味を持つようになりました。高校2～3年生の時に邦ロックにハマり、それからはずっと邦ロックばかり聴いています。

ーーK-POPにハマったのは何がきっかけだったんですか？

美咲：当時、少女時代やKARAがめちゃめちゃ流行っていて。学校全体、みんながK-POPを聴いているような感じだったので、自然と聴くようになりました。私にとっては、クラシック以外の音楽に初めて触れたのがその時なんです。

ーーたしかにそれは衝撃を受けますよね。高校生で邦ロックにハマったのは何がきっかけですか？

美咲：ちょうどコロナ禍だったこともあって、家にこもって音楽をよく聴いていて。それまでは、「音楽はダンスと一緒にあるもの」だと思っていたので、自分の歌いたいことを歌詞で表現しているということに衝撃を受けて、カッコいいなと思ったんです。

ーーそうか、それまでは音楽は踊るものだという認識だったんですね。

美咲：そうです。あまり歌詞の意味を考えながら音楽を聴いているわけではなかったし、何かを表現したい人が作っているものだと思っていなかったというか……「何かを表現したい」という熱量がこもった魂みたいな歌詞にすごく衝撃を受けました。

ーーちなみに中学生、高校生の時はお友達と踊ったりもしていた？

美咲：はい、みんなで家に集まって振りコピなどもしてましたね。

ーーでは、バンドを好きになった時は、「バンドを組もう」という話にはならなかったんですか？ コロナ禍だったから難しかったですかね。

美咲：そうですね。あと、私は15歳で地元の名古屋から上京しているので、東京にあまり友達がいなくて。よくひとりでアコギを弾いていました。

ーー友達みんなと踊っていたところから、東京でひとりで音楽を聴くようになったという状況だったからこそロックバンドが刺さった、というのもあるかもしれないですね。

美咲：たしかに！ それはめちゃめちゃあると思います。

ーー以前、ギターを始めたのは家にあったアコギを触って、ご自身の思いを言葉に乗せたことがきっかけだったとおっしゃっていましたが、それは邦ロックに出会う前？

美咲：はい、高校1年生の時です。邦ロックに出会う前だったので、最初はシンガーソングライターのカバーをしていました。

ーーその時はまだ、曲の持つエネルギーや歌詞の力みたいなものには気づいていなかった？

美咲：はい。ギターは暇だったから始めたものだったんですよね。ピアノは弾けるし、できないことを何かやってみたいなと思って始めただけだったので、その時は音楽にのめり込むみたいなことはまだなかったです。

ーーその頃はどういう夢を抱いていたんですか？

美咲：私はミーマイナーを始める前、ダンスボーカルグループに所属していて、そのグループ活動のために上京したんです。だからそのグループでいつか武道館に立ちたい、有名になりたいとずっと思っていました。

ーーではご自身でギターを持って歌うことは、本当に趣味でしかなかったと。

美咲：はい。私はグループでの活動に24時間365日捧げるつもりで来ていたんですが、実際、蓋を開けてみたらすごく暇で。だからといって部活もやっていなかったので、本当に暇だったんです（笑）。それに、中学生の頃からずっとグループでの活動をしていたので、学校終わりに友達と遊ぶみたいなことをしたことがなくて。放課後って何をしたらいいのかわからなかった。

■マカロニえんぴつに受けた衝撃、“今”だけを歌いありのままの表現を貫く理由

ーーそれまでは趣味のひとつという感覚だった作詞作曲や、自分でギターを弾きながら歌うということにのめり込んでいったのはいつ頃だったのでしょうか？

美咲：バンドというものに出会って、「悲しみや孤独を歌っていいんだ」って、その時に初めて気づいて。で、その当時の、暇でどうしようもない孤独の日々を歌詞にして歌い始めました。

ーーそれを教えてくれたアーティストを具体的に挙げるなら？

美咲：マカロニえんぴつです。ほかにもいろいろなバンドを聴きましたけど、私が一番衝撃を受けたのはマカロニえんぴつでしたね。

ーーその後、紆余曲折あり、今はその時のようなご自身の気持ちをミーマイナーというバンドで歌っていますが、今の美咲さんにとってミーマイナーはどういう場所になっていますか？

美咲：曲を書き始めたのは「人には相談できない悩みや孤独を曲にしていいんだ」という衝撃がきっかけですが、今でもその気持ちは変わらなくて。ミーマイナーは自分がありのままでいられる唯一の場所だし、人には相談できないことを曲にしているという感じです。

ーーとはいえ、今は当時とは違って暇でもないし、孤独でもないと思うんです。少なくとも、抱えているものは当時とは違いますよね。

美咲：はい。

ーーそういう意味で、歌うものは当時と変わっていっていますか？

美咲：そうですね……ずっと“今”を歌っています。「本当に思ったことだけを書く」ということを大事にしているので、昔がどうとかはあまり考えないですね。

ーー「今を歌う」ということがずっと変わっていないんですね。では、ミーマイナーとして活動していくなかで音楽への向き合い方や音楽に対する気持ちに変化はありますか？

美咲：ミーマイナーではリーダーのさすけさんも曲を書くんですが、私はもともとさすけさんがボカロPだった頃から知っていたし、いちファンとして「歌詞の表現力がずば抜けてすごいな」と思っていたんですね。だから、その人の歌詞を今は自分が歌っていることや、新曲を最初に聴けることが嬉しいし、刺激をもらっていますね。

ーー逆に言うと、憧れているさすけさんに自分の作った曲を聴いてもらうわけですよね。

美咲：はい。これまでは自分の曲をバカにされ続けてきた数年間だったので、まさか自分の憧れている師匠的な存在の人に「お前の曲はいい」と言ってもらえるなんて思っていなくて、本当にびっくりしました。でも、私たちはクオリティとかオリジナリティとかよりも“熱量”みたいなものを大事にしていて。さすけさんは「どうしてもこれが表現したかったんだね、とわかる曲が世界で一番だ」と言っている方なんです。私の曲にはそれを感じたと、リスペクトしてもらえるようになりました。

ーー言ってしまえばさすけさんの曲でバンドをやりたいなら、さすけさんの曲だけでも活動できたと思うんですが、美咲さんの曲でも作ることになったのはどうしてなんですか？

美咲：私が自分の生き様を歌ってるボーカルに憧れたからですかね。私は自分の歌が「上手いね」と評価されたこともないし、歌が自分の一番の武器だとも思っていない。だから、ボーカルとしてバンドに入りたいと思ったことはありません。表現したいことはあるけど、誰も私の曲を歌ってくれる人がいないから歌っているだけというか。

ーーああ、なるほど。自分の思いを曲という形にしたい、それを表現したいと。

美咲：はい。だからミーマイナーではギターは絶対に置かないって決めているんです。私はボーカルじゃなくて、ギターボーカルで、「曲を作っている人」だというアイデンティティでありたいので。

ーー頼もしいです。ただ、もともとやられていた活動とは真逆ですよね。

美咲：はい。でも、だからこそな気がしていて。前は、自分の表現というよりも、求められている理想を提供するという活動だったんですが、それを続けているうちに、自分が何かわからなくなってしまって。「私はこういう人間だ」というものをどうしても世界に残したくて、曲を書くことを始めたんです。だから今でも、作る曲は「個人的である」ということを一番大事にしています。

■「有名になるまで帰らない」ーー友達の縁を断ち切った15歳の覚悟

ーー今日は美咲さんのルーツに迫るインタビューなので、上京した時の心境についても聞かせてください。上京当時、東京という場所は美咲さんにとってどのような場所でしたか？

美咲：戦場でしたね。私は「戦いに行くんだ」と思って東京に出てきたので。友達との縁も全部切りましたし。

ーーえっ！？

美咲：有名になるまで帰らないって決めていたんです。上京してから2カ月くらい経って初めて名古屋に帰ったら、東京に帰りたくなくなってしまってずっと泣いていたんです。でも、それがめっちゃ嫌だった。名古屋に帰って自分の弱さを見るのが嫌だったし、家族も信じて東京に送り出してくれたのに、「東京に帰りたくない」って泣いてる自分も申し訳ないし。その時に、もう帰らないって決めました。そこからは、東京は本当に戦場だと思っています。もう東京で燃え尽きて、東京で死ぬんだと思っています。

ーー今も名古屋には帰ってないんですか？

美咲：帰らないですね。そうしているうちに、帰らなくても平気になって。逆に東京が自分の居場所になったんです。仲間もできたし、居場所もあるから、帰りたいと思わなくなったし、たぶん今は名古屋に帰っても「東京に帰りたくない」って泣いたりしないと思います。

ーーご家族は、今の美咲さんの活躍をどうご覧になっているんですか？

美咲：最初に「バンドをやる」と言った時は、めちゃくちゃ反対されました。もう「縁を切るぞ」くらいの勢いで。それまでは大手事務所に所属していたので、「ちゃんと所属先も決まってるなら安心だ」ということで上京させてもらっていたんですけど、グループが終わった時に、「事務所も辞めてバンドをやる」と言ったんですよ。だから「事務所を辞めるってどういうことだ」「頼むから就職してくれ」と。ちょうど大学4年生のタイミングだったので、余計にそう言われて。

ーーそうだったんですね。

美咲：でも「このバンドがダメだったら就職します」とも伝えて、「最後に自分のやりたいことをやらせてください」とお願いしてミーマイナーを始めました。最初は「もう好きにしなさい」という感じでしたけど、結果的にグループをやっていた時期よりも今の方が結果も出ているし、たくさんの人に届いて。今では「ミーマイナー最高！」みたいな感じで、すごく応援してくれています（笑）。

ーーご家族としては、安心したんでしょうね。

美咲：そうですね。今思うと、グループ時代、私がいろんなプレッシャーに押しつぶされそうになったり、自分で自分を追い込んでしまったりしていたので、そういう姿を見るのがつらかったんだと思うんです。だから「これ以上苦しんでほしくない」という気持ちで、やめてほしいと言っていたのかなって。でも今は「本当に楽しくてやっているんだ」という純粋な気持ちが伝わって、安心して見てくれるようになったのかなと思います。

ーーでは、愛知・東京それぞれで思い出深いライブや会場を教えてください。

美咲：名古屋はDIAMOND HALLですね。初めてステージに立ったのが、確かDIAMOND HALLだったと思うので。私はグループの初期メンではなくて、途中から入ったんです。加入時からDIAMOND HALLに立てるくらいのグループに入ったという感じだったので、当時は全然、そのすごさもわかっていなかったんですけど……。

ーーミーマイナーとしては、DIAMOND HALLに立っていますか？

美咲：いや、まだです。最初に立って以来、DIAMOND HALLには出ていない気がします。ミーマイナーでもDIAMOND HALLに立って、「自分の実力でもう一回這い上がってきたんだ」って思いたいです。

ーー東京はどうでしょうか？

美咲：出演したライブハウスはたくさんあって絞れないんですが、マカロニえんぴつさんを見に行った日本武道館はめちゃくちゃ思い出に残っています。というのも、その頃にミーマイナーを結成したんです。ミーマイナーを結成したのが大学4年生の9月で、翌月10月に、さすけさんと武道館公演を見に行きました。

ーーしかも、日本武道館は前のグループの時に絶対に立ちたいと思っていた場所ですね。

美咲：そうなんです。前のグループの時、最初はみんなで「武道館に立つ」と決めたんですが、メンバーが抜けていったり、グループの現状を見たりしているうちに「武道館に立つ」って言っているのは私だけになっていて。周りのみんなは「まだ言ってるの？ もう叶わないよ」みたいな感じになっていたんです。それがつらくて。だけど、マカロニえんぴつのライブを見に行った時は、さすけさんも「ミーマイナーなら絶対に立てる」と思ってくれていた。自分の夢を笑わない人がいてくれるということが、めっちゃ嬉しかった。

ーー素敵ですね。

美咲：当時、路上ライブなどもしていたんですが、さすけさんが「ミーマイナーって言います！」って一緒にティッシュを配ったりしてくれていたんですよ。自分の夢を笑わないどころか、同じ熱量、もしかしたら私以上の熱量で支えてくれる人が仲間にいるということも相まって、すごく感動した記憶があります。

ーー頼もしいですね。

美咲：はい。この人と一緒なら立てるなって思いました。

ーーさすけさんと美咲さんは、見ているもの、目指しているものがずっと一緒なんでしょうね。

美咲：たしかに。さすけさんも、本気でやっていたバンドがあったけど、メンバーがいなくなって解散しているので、仲間がいなくなる辛さや夢が叶わない絶望とかを知っている。だからこそお互いに、人や“今”を大事にできるのかもしれないです。

■ライバルが教えてくれた「悔しい」という感情

ーーでは、ミーマイナーとして出演したライブで、特に印象的なライブを挙げるなら？

美咲：おそらくミーマイナーとして4回目のライブ、下北沢DaisyBarでやった『Eggsレコメンライブ』です。それまでミーマイナーは、路上ライブか、ガールズイベントに出させてもらうかしかなくて、初めて邦ロックのバンドと対バンしたのがその日でした。そこで見たtight le foolというバンドがすごくて。圧倒されて、初めて悔しいと思いました。だからすごく思い出に残っています。

ーーtight le foolとは、今はどんな関係ですか？

美咲：今もライバルだと思っています。tight le foolのおかげで悔しいという感情を知れたし、ライブというものも知れた。いろんなことを教えてくれたバンドです。tight le foolと出会っていなかったら、今とは何かしら違うバンドになっていたなと思います。

ーーして、ミーマイナーは5月13日にソニー・ミュージックレーベルズの gr8!recordsよりメジャーデビューすることが決まりました。

美咲：いやあ、びっくりです。すごいことがたくさん起きて、本当に自分の人生なんだろうかって思う日々です。でも自分の曲をいいと言ってくれる人がいるということなので、嬉しいですね。

ーーミーマイナーを結成した時に、武道館に立つというのはひとつの目標だったと思いますが、メジャーデビューは目指していたものだったんですか？

美咲：いや、武道館も、目標というよりは「立ってやるぞ」という決意のようなもので。そこに協力してくれる仲間がいるとは思っていなかった。「2人で戦い抜こうな」という感じだったので、まさか私たちの活動に手を貸してくれる人がいるなんて。だから、今は味方がたくさんいるという現実にびっくりしています。

ーーそうなると、関わってくれる人たちを守ろうという気持ちになっていきますよね

美咲：そうですね。でも私以外の人もミーマイナーというバンドを大事にしてくれているので、自分以外にも守ってくれる人がいる、という初めての感覚があって……そうやって信頼できる仲間がいてすごく嬉しいです。

ーーでは、メジャーデビューした先で、ミーマイナーはどういうバンドになっていきたいと思っていますか？

美咲：メジャーデビューしたことで、私たちのやりたいことや曲がぶれてしまったら、これまで信じてきてくれたファンのみんなやメンバー、スタッフを裏切ることになると思うので、これからも自分がいいと思うものを続けていきたいなと思っています。楽しいことをやっていたら味方が増えたので、これからも楽しいと思うことをやっていきたいです。

（文・取材＝小林千絵）