三重県の「鳥羽市営定期船」は、神島、答志島、菅島、坂手島の4つの離島と鳥羽市をつなぐ唯一の交通手段ですが…

【写真を見る】イラン情勢で原油高騰 三重･鳥羽市の定期船が悲鳴 ｢生活航路を止めることはできない｣ 離島のある8県が国に支援要望

（鳥羽市定期船課 西根さつきさん）

「大変厳しい状況です」

このターミナルでは4隻の船が稼働していて、1日に軽油約3500リットル、約50万円を消費します。

毎日お金がかかることに加えて…



（西根さん）

「3月後半は（1リットル）145円でしたが、いまは160円前後になった」





離島のある8県が国に支援要望

長引くイラン情勢悪化の影響を受け、燃料の高騰に苦しんでいます。

こうした中、三重県や香川県など離島のある8県が島民の生活に影響が出ないよう、国に燃料費の助成や燃料確保など離島航路を維持するための支援を要望しました。



（香川県 池田豊人知事）

「今後 非常に不透明な状況ですし、政府には離島航路を守ってほしいと思い、緊急要望をした」

燃料高騰は過去にも…

鳥羽の定期船は、過去にも燃料高騰に苦しみました。



（鳥羽市定期船課 山本勝利課長 2022年10月）

「燃料費が下がりそうにないので困っている」



（利用客）

「仕事が鳥羽で、いまでも結構 定期券が高い。（運賃が）上がると厳しい。何もかも高騰している」

｢生活航路を止めることはできない｣

4年前の当時は、ガソリン価格が1リットルあたり1.5倍に跳ね上がりましたが、運賃の値上げや減便をすることはありませんでした。定期船は島民にとっての唯一の交通手段。今回も値上げや減便は考えていません。



（西根さん）

「この航路がなくなると生活が一変してしまう、大変重要な航路だと思う。生活航路を止めることはできないので、助けていただけるような手だてをしてほしい」