「チャンスは今夏しかない」三笘薫のステップアップ移籍はある？ ブライトン番記者が去就に見解「クラブは欧州カップ戦の出場権を獲得できれば…」
ブライトンの番記者が、三笘薫の契約状況と今後の去就について言及。アンディ・ネイラー記者が米メディア『The Athletic』の記事内で、三笘の現状をこう伝えている。
「今シーズン、足首の怪我に悩まされたミトマは、クラブと代表を合わせてわずか24試合の出場にとどまり、ゴールもわずか３得点。しかし、怪我明けのリバプール戦の後半に途中出場した際には、以前よりもキレのあるプレーを見せており、シーズン終盤に向けて大きな活躍が期待される」
さらに日本代表でのプレーにも触れ、４月１日に行なわれたイングランド戦（１−０）での三笘の得点を振り返り、「この左ウイングが決めた見事なゴールは、怪我に悩まされたシーズンのなかで、彼のスター選手としての資質を改めて示すものだった」と期待を込めた。
そのなかで、焦点となるのは契約だ。同記者によると、来シーズン末に契約が切れる三笘とクラブの実質的な交渉はいまだ行われていないという。
日本人ドリブラーは5月で29歳を迎えるタイミングであり、「来シーズン、ヨーロッパのより大きなクラブに移籍するチャンスはまさに今夏しかないかもしれない」と指摘した。
一方でブライトン残留に望みがないわけではないと強調。「クラブは直近５試合で４勝と調子を取り戻し、現在10位まで浮上。シーズン終盤にさらに順位を上げ、欧州カップ戦の出場権を獲得できれば、ミトマが他クラブからの誘いを断る可能性は高まるだろう」との見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
「今シーズン、足首の怪我に悩まされたミトマは、クラブと代表を合わせてわずか24試合の出場にとどまり、ゴールもわずか３得点。しかし、怪我明けのリバプール戦の後半に途中出場した際には、以前よりもキレのあるプレーを見せており、シーズン終盤に向けて大きな活躍が期待される」
そのなかで、焦点となるのは契約だ。同記者によると、来シーズン末に契約が切れる三笘とクラブの実質的な交渉はいまだ行われていないという。
日本人ドリブラーは5月で29歳を迎えるタイミングであり、「来シーズン、ヨーロッパのより大きなクラブに移籍するチャンスはまさに今夏しかないかもしれない」と指摘した。
一方でブライトン残留に望みがないわけではないと強調。「クラブは直近５試合で４勝と調子を取り戻し、現在10位まで浮上。シーズン終盤にさらに順位を上げ、欧州カップ戦の出場権を獲得できれば、ミトマが他クラブからの誘いを断る可能性は高まるだろう」との見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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