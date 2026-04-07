「令和の米騒動」から一転、最近は、値下がり傾向がみられるようですが、人気のおむすび店で現状を取材しました。



■店員

「いらっしゃいませ」

「1560円になります」

「ありがとうございます！いってらっしゃいませ！」



広島駅から徒歩5分の場所にあるおむすび店。昼休みのビジネス客がこぞって弁当を買いに来るワケは・・・。



■客

「手作りで、なかなかおいししい」

■客

「コメがしっかりして、ふわっとした感じ」





一番人気は、大きなおむすびが2つ入った「からあげ むすび弁当」780円。店を切り盛りするのは槌井さん夫婦です。おかずは全て妻・ミユキさんの手作りというこだわりぶりで、米は広島県産のコシヒカリを店内で精米しています。全国的には去年のコメ騒動から価格は下がっていますが・・・.■広島おむすび 米屋 槌井 智章さん「実感としては全然変わっていない。同じ価格で仕入れている。今よりも5キロ当たり1000円くらい安くなると、その分、還元はできると思う。品数が少し豪華になるとか」きょう初めて来たという、こちらの女性客は・・・■米屋 槌井智章さん「ここに、梅とおかかのおむすびが入る」■客「たしかにおいしそう。私、新潟出身なのでコメが大好き、おむすびとなると（夢中になる）」「（コメは）一時期5000円超えていたけど、3000～4000円台が出てきているなと、この前思った」実際にスーパーのコメ売り場をのぞいてみると、3000円台のものが売られていました。■ゆめマート 二葉の里 奥平 和敬 副店長「コメをとれる量が増えたのが大きい。この先も（流通）量が増えれば、値段は下がってくると思う」コメの流通量が増え、この店では2026年に入ってから取り扱う銘柄が10種類ほど増えたということです。今年のコメの値段は、ある程度、落ち着くことが期待できそうです。農林水産省による全国約1000店舗のスーパーで販売されたコメ5キロの平均価格は、2025年9月から27週連続で4000円代で、年末年始には最高値で4416円でした。2月に入ってからは7週連続で値下がりし、今では3935円です。安くなっている理由の１つとして、去年多くの米が収穫されたことが挙げられます。農林水産省によりますと、去年の主食用の米の収穫量は、2024年と比べて10％増え、約746万8000トンでした。その結果、集荷業者や卸売業者が保有する米の在庫量、民間の在庫量も増えたということです。しかし、コメが高くなっている間に「コメ離れ」した人も増えたと言われていて、コメの供給が需要を上回る見通しとなっています。結果、"コメ余り"の状況になり、徐々に値段が下がっているのではないかと考えられます。「値下げ」は、消費者にとってはうれしいですが、"コメ余り"の状況が続くと、さらに価格が下がる恐れがあります。生産者と消費者の双方が納得する価格を実現するための政策などが必要になってきそうです。【2026年4月7日 放送】