人気TikToker審良ふたばの夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2026/04/07】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／審良ふたば（あきら・ふたば／24）】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4⽉18⽇開催＠東京・代々⽊第⼀体育館）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
【写真】人気TikTokerの夢を叶える秘訣
周りの方に感謝をして、自分に自信を持つことが大事だなと思います。
「GirlsAward」への出演は初めてなので、みなさんに刺激的な姿を見せれるように、また呼んでいただけるように、素敵なランウェイをしたいなと思います。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4⽉18⽇開催＠東京・代々⽊第⼀体育館）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
◆人気TikToker審良ふたばの夢を叶える秘訣
周りの方に感謝をして、自分に自信を持つことが大事だなと思います。
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
「GirlsAward」への出演は初めてなので、みなさんに刺激的な姿を見せれるように、また呼んでいただけるように、素敵なランウェイをしたいなと思います。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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