「オールスター感謝祭’26春」赤坂ミニマラソン出場の美人アイドルに注目集まる「この可愛い子は誰？」「びしょ濡れとは思えないビジュの良さ」
【モデルプレス＝2026/04/07】アイドルグループ・fav me（ファボミー）の澪川舞香が、4日に放送されたTBS系『オールスター感謝祭’26春』に出演。名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」での姿に注目が集まっている。
【写真】「オールスター感謝祭」マラソンで注目集めた美女の完走直後の姿
澪川は「一般女子・女性アイドル」の部で、NMB48の坂下真心、私立恵比寿中学の風見和香、＝LOVEの瀧脇笙古、SKE48の伊藤実希らと一斉にスタート。雨が降る悪天候の中、軽快な走りを見せた。
放送後には自身のInstagramを更新し、スタート前のオフショットを投稿。「雨の中だったけど、TVでも、現地でもみんなが応援してくれたから頑張れました 本当にありがとう」とファンへ感謝した。
さらに5日に更新されたfav meの公式X（旧Twitter）では、走り終えた直後の澪川の動画が公開された。澪川は雨でびしょ濡れになりながらも、笑顔で「頑張った―！けど、坂やばい」とコメント。「でも楽しかった！みんなの応援が嬉しくてニコニコしながら走っちゃった」と無邪気に話し、「自分なりにやりきった」と満足げな表情を浮かべていた。
澪川の走りに「この可愛い子は誰？」「雨でびしょ濡れとは思えないビジュの良さ」「天使」「絶対疲れているのにニコニコでコメントしていて良い子すぎる」などと反響が寄せられている。
fav meは、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで「PEAK（頂上）」を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」の1stグループ。阿部かれん、小野寺梓、川岸瑠那、瀬乃まりん、中本こまり、丸山蘭奈、澪川の7人で構成される。4月22日にはデビュー1周年を迎え、5月18日には東京・豊洲PITで「1st Anniversary Live『STILL A NEW WORLD』」を開催予定。
情報：TBS
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◆澪川舞香、雨の中快走
澪川は「一般女子・女性アイドル」の部で、NMB48の坂下真心、私立恵比寿中学の風見和香、＝LOVEの瀧脇笙古、SKE48の伊藤実希らと一斉にスタート。雨が降る悪天候の中、軽快な走りを見せた。
さらに5日に更新されたfav meの公式X（旧Twitter）では、走り終えた直後の澪川の動画が公開された。澪川は雨でびしょ濡れになりながらも、笑顔で「頑張った―！けど、坂やばい」とコメント。「でも楽しかった！みんなの応援が嬉しくてニコニコしながら走っちゃった」と無邪気に話し、「自分なりにやりきった」と満足げな表情を浮かべていた。
◆澪川舞香の走りに反響
澪川の走りに「この可愛い子は誰？」「雨でびしょ濡れとは思えないビジュの良さ」「天使」「絶対疲れているのにニコニコでコメントしていて良い子すぎる」などと反響が寄せられている。
◆2026年4月にデビュー1周年・fav meとは？
fav meは、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで「PEAK（頂上）」を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」の1stグループ。阿部かれん、小野寺梓、川岸瑠那、瀬乃まりん、中本こまり、丸山蘭奈、澪川の7人で構成される。4月22日にはデビュー1周年を迎え、5月18日には東京・豊洲PITで「1st Anniversary Live『STILL A NEW WORLD』」を開催予定。
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