アジア株 総じて上昇、豪州株は大幅反発 アジア株 総じて上昇、豪州株は大幅反発

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東京時間17:39現在

香港ハンセン指数 25116.53（休場）

中国上海総合指数 3890.17（+10.07 +0.26%）

台湾加権指数 33229.82（+657.39 +2.02%）

韓国総合株価指数 5494.78（+44.45 +0.82%）

豪ＡＳＸ２００指数 8728.80（+149.31 +1.74%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74323.69（+216.84 +0.29%）



７日のアジア株は総じて上昇。中東情勢への警戒感は根強いものの、米国株の上昇などを受けておおむね買い優勢で推移した。豪州株は大幅反発。ハイテク株、素材株、金融株などを中心に買いが広がった。台湾株は大幅反発。ハイテク株を中心に上値を伸ばした。前日のナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇が好感された。香港市場は休場。



上海総合指数は小反発。化学製品メーカーの寧夏宝豊能源集団、化学品メーカーの万華化学集団、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われる一方で、銀行大手の中国工商銀行、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反発。データセンターのネクストディーシー、ＩＴサービスのデータ・ナンバー・スリー、鉱物・素材関連会社のアイペリオンＸ、金や銅の探鉱会社のサンドファイヤー・リソーシズ、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、インターネットメディア会社のカー・グループが買われた。



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