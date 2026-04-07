従業員の幸せや働きがいを大切にしている全国の企業を表彰する「ホワイト企業大賞」の特別賞に、高知市の電気工事会社が選ばれました。



高知市の「片岡電気工事」は、トンネルや公共施設の照明などの電気工事をおこなう会社です。



会社が取り組むのが、従業員の幸せを目指した「健康投資」です。

会社では、2021年から無添加弁当の社食を提供しているほか、ランニングマシンやフィットネスバイクを備えたジムを設けました。

そのほか、酸素カプセルや、サウナまで完備しています。

そして―。





■井上琢己アナウンサー「プロテイン飲み放題、仕事終わりや休みの日も利用可」こうした取り組みが評価され、会社は今年（2026年）2月に「ホワイト企業大賞」の特別賞を受賞しました。「ホワイト企業大賞」は、有識者でつくる委員会が従業員の幸せと働きがい、社会貢献を大切にしている全国の企業を表彰するもので、12回目の今年は全国から約200社の応募があり、片岡電気工事は大賞に次ぐ、特別賞の評価を得ました。■社員「運動が好きなのでジムがあってとてもうれしい。ジムであったり酸素カプセルであったり友達には自慢している」「お弁当は自分が作らない時は利用している。ジムは最近ちょっと太ってきたので」■片岡誉文社長「本当にみんなが幸せを感じて本気でこの会社が良いっていう風に思えるまではもう少し時間がかかると思うが、それが自分たち社員から子どもたちに向けて自分の子どももこの会社に入れたいなと思えるような会社にしていく」片岡電気工事では、今後も社員の働きやすさにつながる取り組みを進めていきたいとしています。