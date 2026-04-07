ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小、仏６８、伊８５ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ　　　　2.997
フランス　　　3.677（+68）
イタリア　　　3.842（+85）
スペイン　　　3.469（+47）
オランダ　　　3.133（+14）
ギリシャ　　　3.788（+79）
ポルトガル　　　3.413（+42）
ベルギー　　　3.565（+57）
オーストリア　3.305（+31）
アイルランド　3.24（+24）
フィンランド　3.278（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）