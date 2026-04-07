ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小、仏６８、伊８５ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小、仏６８、伊８５ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.997
フランス 3.677（+68）
イタリア 3.842（+85）
スペイン 3.469（+47）
オランダ 3.133（+14）
ギリシャ 3.788（+79）
ポルトガル 3.413（+42）
ベルギー 3.565（+57）
オーストリア 3.305（+31）
アイルランド 3.24（+24）
フィンランド 3.278（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.997
フランス 3.677（+68）
イタリア 3.842（+85）
スペイン 3.469（+47）
オランダ 3.133（+14）
ギリシャ 3.788（+79）
ポルトガル 3.413（+42）
ベルギー 3.565（+57）
オーストリア 3.305（+31）
アイルランド 3.24（+24）
フィンランド 3.278（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）