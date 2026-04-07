高知県四万十市の60代女性が、SNSを通じて架空の株式投資を持ちかけられ、約660万円をだまし取られていたことが分かりました。



警察によりますと今年（2026年）1月、四万十市の60代の女性がスマートフォンのSNSに表示された投資の広告に興味を持ち、画面を押すと別のコミュニケーションアプリに誘導されました。



女性はアプリで「X株価データ分析部」など3つのアカウントと連絡を取りあい、「株式投資で稼ぐことができる」などと言われ、投資用アプリのインストールを指示されました。

その後、女性は購入する株を指示され、今年1月から3月の間に指定された口座に7回にわたり、現金約658万円を振り込みだまし取られたものです。

女性がアプリに表示された利益分を引き出そうとしたところ、利益分の納税額を要求されたため警察や家族に相談し、詐欺に気づきました。



高知県警によりますと今年、高知県内では4月6日までに前年（2025年）の同じ時期より3件多い、41件の特殊詐欺が発生し、被害金額は約3億5300万円にのぼっています。



県警では「SNSの書き込みを信じ込まず、怪しい勧誘を受けた場合は警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。

