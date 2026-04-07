（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

さあここからは「静岡献立予報」をお伝えしていきます。このコーナーは、スーパーで聞いた、今お得な野菜をお値段とともにご紹介するコーナーです。そして、そのお野菜を使った簡単レシピもご紹介していきます。お聞きするのはこちら「スーパー田子重･西中原店」の増田店長に教えていただきます。きのうのハクサイでもお伝えしたように、今、葉物野菜の値段が冬よりも安くなっているということなんですね。ということで、きょうのおすすめ食材はこちらです。ジャン。サニーレタス。





（松浦 悠真 気象予報士）サニーレタス大好きです。（岩本 美蘭 アナウンサー）なんと今、サニーレタスのお値段が2月よりもおよそ50円安くなっているということなんです。（松浦 悠真 気象予報士）結構安くなってますね。（岩本 美蘭 アナウンサー）そしてそのサニーレタス、たくさん栄養素も含まれているということで、野菜ソムリエ（資格）お持ちの澤井さん…豆知識を教えてください。（スタジオ・澤井 志帆 キャスター）抗酸化作用のあるベータカロテンが、通常のレタスの10倍近く含まれていまして、免疫力アップが期待できます。油と一緒にとるとさらに吸収率もアップします。（松浦 悠真 気象予報士）すごい、準備された感じがありましたけど…。いやいや…いいですね。確かに栄養価が高くて、今安いという…チャンスですよね。（岩本 美蘭 アナウンサー）そして気になる販売価格を見ていきましょう。きょうですね…「スーパー田子重･西中原店」では117円で販売されていまして、その他のスーパーでも118円から170円ほどで販売されているということなんです。サニーレタスといいますと生のサラダで食べる…。（松浦 悠真 気象予報士）そうですね、それが多いですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）…と思うんですが、今回は火を通して、たくさんサニーレタスを食べられるレシピをご紹介していきます。こちらです。ジャン。・「くせになる味♪サニーレタスのナムル」（松浦 悠真 気象予報士）お～ナムルですか。（岩本 美蘭 アナウンサー）材料はサニーレタス、人参、塩、ごま油。この4つだけでできちゃうんです。（松浦 悠真 気象予報士）少なくていいですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）はい、作り方をご紹介します。作り方…こちらです。まずサニーレタスは2センチ幅に、そして人参は千切りにしていきますそして人参サニーレタスをさっとゆでて取り出します。そしてですね、取り出した後に冷水にさらして、その後に、しっかりと水気を切っていきます。そしてボウルにサニーレタス、人参を入れて、塩、ごま油を加えて和えるだけで…もうこれだけで完成しちゃうんです。（松浦 悠真 気象予報士）これは簡単ですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）はい、こちらのナムルおいしそうですよね。スタジオにご用意しました。お召し上がりください。（スタジオ出演者試食）（岩本 美蘭 アナウンサー）皆さんも、サニーレタスのナムルは簡単に作れますので、ぜひやってみてください。