ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は最終日の7日、第12Rで優勝戦が行われ、宮地元輝（39＝佐賀）がカド4コースから一気に捲って4度目のG1優勝を決めた。2着には2コースからうまく立ち回った長田頼宗が入り、西岡顕心が3着。初の地元G1Vに挑んだ1枠の新田雄史は5着に敗れ、3連単は3万9780円の万シュウ決着に。また節間売り上げは68億5627万2600円で、目標の57億円を大幅にクリアした。

最終日は朝から強烈なホーム向かい風が吹き荒れ、1Rから安定板装着。そして白波が立ち出した6Rからは予備ピットを使用して周回展示が2周から1周、本番レースは3周から2周となった。11Rまでは比較的イン有利の流れが続いたが、最後の最後で初の捲りが飛び出して大波乱決着。決めたのは宮地だ。

「責任が取れる範囲で、スタートは行ける限界まで行きました。途中までは5番（若林義人）や6番（西岡顕心）も一緒だったのに、上を向いたら自分1人だけ。マジかって思いましたよ」

強烈な向かい風を突っ切るように全速のコンマ06。2、3コースがへこんだこともあって、最後はイン新田をネジ伏せて捲り切った。「かなりシケっていたので、乗りやすさも意識して調整はしました。でも1マークは意外と（波が）引いていたし、2マークも思ったより乗りやすかった。そこは良かったですね」。荒れ水面のなかでも、波立たない時間帯が一瞬だけあったのは幸いだった。

この優勝で得たものは多い。びわこSGオーシャンカップ（7月28日〜8月2日）に必要なオーシャンポイント（G1、G2の優勝戦進出ポイントと完走ポイント合計）が推定で24点となり、出場はほぼ確定。SGグランプリ（12月15〜20日、大村）は「まだまだ先なので」とそれほどの意識はないが、地元からつで開催されるSGクラシック（来年3月23〜28日）の出場権利を取れたことはデカい。

「唐津の局長の任期が最後になるので、出ると約束していた。出るだけじゃなく、ドリームに乗る。そこを目標にしたい。今が上半期の踏ん張りどころ。このまま減量も意識して次の博多も頑張ってから、おいしいお酒を飲みたい」

中2日で挑む福岡73周年記念（11〜16日）でも結果を出すはずだ。

◇宮地 元輝（みやち・もとき）1986年（昭61）11月9日生まれ、佐賀県出身の39歳。100期生。通算1083勝で40V。G1は今回で4V。SGVは2022年大村グランプリシリーズがある。同期は秦英悟、川野芽唯、桐生順平、鎌倉涼ら。1メートル69、血液型A。