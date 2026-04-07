舞台「ぽっぷす？」の公式サイトが7日に更新され、出演を予定していた元乃木坂46で女優の中村麗乃(24)が降板すると発表した。体調不良のためと説明した。

作品の公式サイトで「舞台『ぽっぷす？』に出演を予定しておりましたルリコ役・中村麗乃さんにつきまして、体調不良が見られたため、病院で診察を受けたところ、2週間ほどの療養が必要と診断を受け、関係各所と協議し、中村麗乃さんは体調回復に専念いただくことになりました。そのため、今後の稽古参加と劇場本番を務めることが難しいという判断となり、大変残念ではございますがやむを得ず降板することとなりました」と、中村の降板を発表。

「中村麗乃さんの出演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

なお、ルリコ役については代役は立てないとし、「脚本および演出の一部を変更したうえで、公演は予定通り上演いたします」と呼びかけた。

同作は鈴木勝秀氏が台本・演出を務め、「誰もが知っていて、誰もが口ずさめる音楽＝ポップスの力」を現代の舞台空間に蘇らせることを目指したオリジナル作品。歌手・俳優のISSEIが主演で、中村はヒロインを演じることが発表されていた。4月16日〜19日に東京国際フォーラムホールで、同24、25日に大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演する。