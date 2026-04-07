　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　68(　　　68)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　74(　　　74)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 491(　　 491)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　73(　　　73)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　95(　　　73)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1160(　　1160)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　22(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　28(　　　28)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1469(　　 918)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 188(　　 172)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5333(　　2071)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 406(　　 190)
　　　　　 　 　 6月限　　　 62844(　 26576)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 793(　　 369)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2978(　　1154)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 186(　　 132)
　　　　　 　 　 6月限　　　 44537(　 20263)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 228(　　 228)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3419(　　3419)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 379(　　 379)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 315(　　 315)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 6月限　　　 17942(　 17942)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース