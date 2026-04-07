主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 68( 68)
TOPIX先物 6月限 74( 74)
日経225ミニ 6月限 491( 491)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 73( 73)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 95( 73)
日経225ミニ 6月限 1160( 1160)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22( 0)
TOPIX先物 6月限 28( 28)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1469( 918)
TOPIX先物 6月限 188( 172)
日経225ミニ 4月限 5333( 2071)
5月限 406( 190)
6月限 62844( 26576)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 793( 369)
日経225ミニ 4月限 2978( 1154)
5月限 186( 132)
6月限 44537( 20263)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 228( 228)
5月限 50( 50)
6月限 3419( 3419)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 379( 379)
TOPIX先物 6月限 21( 21)
日経225ミニ 4月限 315( 315)
5月限 44( 44)
6月限 17942( 17942)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 68( 68)
TOPIX先物 6月限 74( 74)
日経225ミニ 6月限 491( 491)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 73( 73)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 95( 73)
日経225ミニ 6月限 1160( 1160)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22( 0)
TOPIX先物 6月限 28( 28)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1469( 918)
TOPIX先物 6月限 188( 172)
日経225ミニ 4月限 5333( 2071)
5月限 406( 190)
6月限 62844( 26576)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 793( 369)
日経225ミニ 4月限 2978( 1154)
5月限 186( 132)
6月限 44537( 20263)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 228( 228)
5月限 50( 50)
6月限 3419( 3419)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 379( 379)
TOPIX先物 6月限 21( 21)
日経225ミニ 4月限 315( 315)
5月限 44( 44)
6月限 17942( 17942)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース