　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1902(　　 914)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1842(　　1388)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3280(　　3184)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 527(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 774(　　 449)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 508(　　 466)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　15(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1312(　　 602)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 378(　　 345)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6450(　　 450)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1514(　　1499)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 752(　　 394)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 701(　　 257)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　1000)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1386(　　 765)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 339(　　 301)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3918(　　1644)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 209(　　 129)
　　　　　 　 　 6月限　　　 60640(　 24124)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 872(　　 564)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3214(　　1022)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 425(　　 227)
　　　　　 　 　 6月限　　　 38528(　 16230)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 212(　　 212)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3524(　　3524)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 573(　　 573)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 366(　　 366)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 6月限　　　 21862(　 21862)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース