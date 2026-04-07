主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1902( 914)
TOPIX先物 6月限 1842( 1388)
日経225ミニ 6月限 3280( 3184)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 527( 0)
TOPIX先物 6月限 774( 449)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 0)
TOPIX先物 6月限 508( 466)
日経225ミニ 6月限 15( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1312( 602)
TOPIX先物 6月限 378( 345)
日経225ミニ 4月限 6450( 450)
6月限 1514( 1499)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 752( 394)
TOPIX先物 6月限 701( 257)
日経225ミニ 4月限 1000( 1000)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1386( 765)
TOPIX先物 6月限 339( 301)
日経225ミニ 4月限 3918( 1644)
5月限 209( 129)
6月限 60640( 24124)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 872( 564)
9月限 4( 0)
日経225ミニ 4月限 3214( 1022)
5月限 425( 227)
6月限 38528( 16230)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 212( 212)
5月限 33( 33)
6月限 3524( 3524)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 573( 573)
日経225ミニ 4月限 366( 366)
5月限 14( 14)
6月限 21862( 21862)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1902( 914)
TOPIX先物 6月限 1842( 1388)
日経225ミニ 6月限 3280( 3184)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 527( 0)
TOPIX先物 6月限 774( 449)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 0)
TOPIX先物 6月限 508( 466)
日経225ミニ 6月限 15( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1312( 602)
TOPIX先物 6月限 378( 345)
日経225ミニ 4月限 6450( 450)
6月限 1514( 1499)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 752( 394)
TOPIX先物 6月限 701( 257)
日経225ミニ 4月限 1000( 1000)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1386( 765)
TOPIX先物 6月限 339( 301)
日経225ミニ 4月限 3918( 1644)
5月限 209( 129)
6月限 60640( 24124)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 872( 564)
9月限 4( 0)
日経225ミニ 4月限 3214( 1022)
5月限 425( 227)
6月限 38528( 16230)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 212( 212)
5月限 33( 33)
6月限 3524( 3524)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 573( 573)
日経225ミニ 4月限 366( 366)
5月限 14( 14)
6月限 21862( 21862)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース