　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5680(　　5646)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5150(　　5150)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4381(　　4381)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 262(　　 262)
　　　　　 　 　 6月限　　　136176(　136176)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2773(　　2738)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3570(　　3570)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2034(　　2034)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 264(　　 264)
　　　　　 　 　 6月限　　　 55568(　 55568)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 193(　　 158)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　80(　　　80)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 840(　　 840)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 471(　　 451)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 845(　　 843)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2916(　　2908)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 194(　　 180)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1210(　　1210)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 128(　　 128)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3506(　　3506)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 160(　　 125)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 985(　　 985)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1009(　　1009)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3164(　　3164)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3873(　　3873)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2882(　　2882)
　　　　　 　 　 6月限　　　 41602(　 41602)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 236(　　 198)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　43(　　　43)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 433(　　 433)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 404(　　 404)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 827(　　 827)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　98(　　　98)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース