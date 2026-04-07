外国証券 先物取引高情報まとめ（4月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5680( 5646)
9月限 18( 18)
TOPIX先物 6月限 5150( 5150)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 4月限 4381( 4381)
5月限 262( 262)
6月限 136176( 136176)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2773( 2738)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 3570( 3570)
日経225ミニ 4月限 2034( 2034)
5月限 264( 264)
6月限 55568( 55568)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 193( 158)
TOPIX先物 6月限 80( 80)
日経225ミニ 6月限 840( 840)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 471( 451)
TOPIX先物 6月限 845( 843)
日経225ミニ 4月限 14( 14)
6月限 2916( 2908)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 194( 180)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1210( 1210)
日経225ミニ 4月限 128( 128)
5月限 15( 15)
6月限 3506( 3506)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 125)
TOPIX先物 6月限 985( 985)
日経225ミニ 6月限 1009( 1009)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3164( 3164)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 3873( 3873)
日経225ミニ 4月限 2882( 2882)
6月限 41602( 41602)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 236( 198)
TOPIX先物 6月限 43( 43)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 433( 433)
TOPIX先物 6月限 404( 404)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 827( 827)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 98( 98)
日経225ミニ 4月限 17( 17)
5月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5680( 5646)
9月限 18( 18)
TOPIX先物 6月限 5150( 5150)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 4月限 4381( 4381)
5月限 262( 262)
6月限 136176( 136176)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2773( 2738)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 3570( 3570)
日経225ミニ 4月限 2034( 2034)
5月限 264( 264)
6月限 55568( 55568)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 193( 158)
TOPIX先物 6月限 80( 80)
日経225ミニ 6月限 840( 840)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 471( 451)
TOPIX先物 6月限 845( 843)
日経225ミニ 4月限 14( 14)
6月限 2916( 2908)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 194( 180)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1210( 1210)
日経225ミニ 4月限 128( 128)
5月限 15( 15)
6月限 3506( 3506)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 125)
TOPIX先物 6月限 985( 985)
日経225ミニ 6月限 1009( 1009)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3164( 3164)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 3873( 3873)
日経225ミニ 4月限 2882( 2882)
6月限 41602( 41602)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 236( 198)
TOPIX先物 6月限 43( 43)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 433( 433)
TOPIX先物 6月限 404( 404)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 827( 827)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 98( 98)
日経225ミニ 4月限 17( 17)
5月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース