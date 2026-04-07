　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12470(　 11210)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15107(　 14435)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9038(　　6138)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 181(　　 181)
　　　　　 　 　 6月限　　　151273(　151273)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6645(　　6306)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 18114(　 17719)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7292(　　5292)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 369(　　 369)
　　　　　 　 　 6月限　　　100097(　100097)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1286(　　 478)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1247(　　 598)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5697(　　5697)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3003(　　2100)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8020(　　3531)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 903(　　　 3)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4256(　　4254)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1588(　　 775)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11852(　　6142)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2098(　　2098)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 6月限　　　 12638(　 12638)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2033(　　1367)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4742(　　4473)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4647(　　4643)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6574(　　6265)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12018(　 11756)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7453(　　5203)
　　　　　 　 　 6月限　　　 57482(　 57482)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2250(　　 724)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 725(　　 419)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 767(　　 271)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5206(　　2206)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 301(　　 301)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 700(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 572(　　 572)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 663(　　 663)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース