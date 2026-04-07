外国証券 先物取引高情報まとめ（4月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12470( 11210)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 15107( 14435)
日経225ミニ 4月限 9038( 6138)
5月限 181( 181)
6月限 151273( 151273)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6645( 6306)
9月限 24( 24)
TOPIX先物 6月限 18114( 17719)
日経225ミニ 4月限 7292( 5292)
5月限 369( 369)
6月限 100097( 100097)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1286( 478)
TOPIX先物 6月限 1247( 598)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 5697( 5697)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3003( 2100)
TOPIX先物 6月限 8020( 3531)
日経225ミニ 4月限 903( 3)
6月限 4256( 4254)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1588( 775)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 11852( 6142)
日経225ミニ 4月限 2098( 2098)
5月限 30( 30)
6月限 12638( 12638)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2033( 1367)
TOPIX先物 6月限 4742( 4473)
日経225ミニ 6月限 4647( 4643)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6574( 6265)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 12018( 11756)
日経225ミニ 4月限 7453( 5203)
6月限 57482( 57482)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2250( 724)
TOPIX先物 6月限 725( 419)
日経225ミニ 4月限 8000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 767( 271)
TOPIX先物 6月限 5206( 2206)
日経225ミニ 4月限 301( 301)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 700( 0)
日経225ミニ 4月限 7000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 572( 572)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 663( 663)
日経225ミニ 4月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12470( 11210)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 15107( 14435)
日経225ミニ 4月限 9038( 6138)
5月限 181( 181)
6月限 151273( 151273)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6645( 6306)
9月限 24( 24)
TOPIX先物 6月限 18114( 17719)
日経225ミニ 4月限 7292( 5292)
5月限 369( 369)
6月限 100097( 100097)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1286( 478)
TOPIX先物 6月限 1247( 598)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 5697( 5697)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3003( 2100)
TOPIX先物 6月限 8020( 3531)
日経225ミニ 4月限 903( 3)
6月限 4256( 4254)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1588( 775)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 11852( 6142)
日経225ミニ 4月限 2098( 2098)
5月限 30( 30)
6月限 12638( 12638)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2033( 1367)
TOPIX先物 6月限 4742( 4473)
日経225ミニ 6月限 4647( 4643)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6574( 6265)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 12018( 11756)
日経225ミニ 4月限 7453( 5203)
6月限 57482( 57482)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2250( 724)
TOPIX先物 6月限 725( 419)
日経225ミニ 4月限 8000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 767( 271)
TOPIX先物 6月限 5206( 2206)
日経225ミニ 4月限 301( 301)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 700( 0)
日経225ミニ 4月限 7000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 572( 572)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 663( 663)
日経225ミニ 4月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース