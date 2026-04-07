「日経225オプション」4月限プット手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ビーオブエー証券 82( 82)
ABNクリアリン証券 78( 78)
BNPパリバ証券 115( 15)
ソシエテジェネラル証券 112( 12)
SBI証券 20( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 24( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ビーオブエー証券 82( 82)
ABNクリアリン証券 78( 78)
BNPパリバ証券 115( 15)
ソシエテジェネラル証券 112( 12)
SBI証券 20( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 24( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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