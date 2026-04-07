「日経225オプション」4月限コール手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 3( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
SBI証券 33( 19)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 3( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
SBI証券 33( 19)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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