「日経225オプション」4月限コール手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 19( 13)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
JPモルガン証券 6( 6)
楽天証券 8( 4)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
モルガンMUFG証券 9( 9)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 500( 250)
UBS証券 165( 65)
ソシエテジェネラル証券 264( 64)
SMBC日興証券 50( 50)
大和証券 30( 30)
SBI証券 173( 17)
BNPパリバ証券 213( 15)
松井証券 11( 11)
楽天証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 200( 2)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 19)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
JPモルガン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
みずほ証券 50( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 76( 76)
ABNクリアリン証券 74( 74)
ソシエテジェネラル証券 110( 10)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
UBS証券 100( 0)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 113( 13)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 101( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 272( 72)
野村証券 30( 30)
SBI証券 18( 16)
UBS証券 15( 15)
みずほ証券 30( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 19( 13)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
JPモルガン証券 6( 6)
楽天証券 8( 4)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
モルガンMUFG証券 9( 9)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 500( 250)
UBS証券 165( 65)
ソシエテジェネラル証券 264( 64)
SMBC日興証券 50( 50)
大和証券 30( 30)
SBI証券 173( 17)
BNPパリバ証券 213( 15)
松井証券 11( 11)
楽天証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 200( 2)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 19)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
JPモルガン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
みずほ証券 50( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 76( 76)
ABNクリアリン証券 74( 74)
ソシエテジェネラル証券 110( 10)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
UBS証券 100( 0)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 113( 13)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 101( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 272( 72)
野村証券 30( 30)
SBI証券 18( 16)
UBS証券 15( 15)
みずほ証券 30( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース