愛知県内の多くの小中学校では、きょうから新学期。新学期は、子どもに対する「声かけ」や「つきまとい」が増えることから、近所の人に助けを求める訓練が行われました。

【写真を見る】下校中“不審者”に話しかけられたら… 新学期に増加する子どもへの｢声かけ｣｢つきまとい｣ 小学生らが防犯訓練 愛知

（訓練）

「おじさんと一緒にスマホゲームやらない？」

訓練は、名古屋市昭和区の白金小学校の児童が、下校中に不審者に声をかけられた想定で行われました。

新学期に増加 子どもへの｢声かけ｣｢つきまとい｣

子どもたちは「子ども110番の家」に指定されている近くの郵便局に助けを求め、郵便局員は不審者の特徴を聞き取り、110番通報する手順を確認しました。

（訓練に参加した小学生）

「自分がそういうこと（事件）に巻き込まれたら怖い」

「知らない人に話しかけられたら、一番近い所に逃げるのを頑張りたい」



愛知県内では去年、子どもに対する「声かけ」や「つきまとい」などの情報が2200件あまり寄せられました。特に4月と5月の新学期に多いということです。