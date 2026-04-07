女優の若村麻由美（59）が8日に東京・PARCO劇場で初日を迎える舞台「メアリー・ステュアート」に出演する。実在した二人の女王の数奇な運命を描いた作品で、若村はイングランド女王・エリザベス1世を演じる。作品の魅力について若村に聞いた。（西村 綾乃）

ドイツの劇作家フリードリヒ・シラー原作をロバート・アイクが翻案。王権や宗教などをめぐる王室悲劇で、時代に翻弄されながらも自分の人生を生き抜こうとしたスコットランド女王メアリー・ステュアート（宮沢りえ）と、君主であり続けることを誓ったエリザベス1世の物語。演出は栗山民也が務める。

出演依頼を受けた時は「シンプルに驚いた」と明かしたが、演出家の栗山とは、「チルドレン」、「頭痛肩こり樋口一葉」でも作品を作った間柄。「これはちょっと勇気を振り絞ってやらせていただくしかない！」と出演を決めたという。

演じるエリザベス1世は「国王であるという牢獄に閉じ込められている女性」と説明。「幼い頃に、父のヘンリー8世によって、母（アン・ブーリン）を処刑されるという過去があって、母が処刑されたロンドン塔に幽閉されたこともありました。大きなトラウマを抱えて生きているのに、突然『あなたが女王です』と中央に引っ張り出されてしまうんです。自分の思いだけでは行動することができない、国王であることの苦悩がメアリー・ステュアートの存在でさらに深くなり、彼女を苦しめていきます」

栗山からは稽古時に「この作品はとにかく言葉。言葉の力で描く」と言われたといい、美術セットなどは、ほぼない状態で舞台が進行していくそう。

「役者にとっては、生身の体がさらされる恐ろしい舞台です。栗山さんがおっしゃった通り、言葉以外に頼るものがないので、お稽古では膨大なセリフと格闘しています。でもだからまさに“言葉による演劇”を楽しんでいただくことができる作品になっていると思います。お客様には存分に言葉のシャワーを浴びていただきたいです」

膨大なセリフの中で、エリザベスの「真の王者になる道は1つしかない、自分の意思に従く自由を得ること、世間の許しを必要としないで」という言葉が印象に残っているという。「人間の幸せってどこにあるんだろうという風に感じますし、いま生きている私たちみんなに投げかけられてるようなセリフだなと感じています」

若村自身が“囚われている”と感じるものについてたずねると「役者であること」という意外な答えが。「30歳ぐらいまでは、役者であるということにものすごく囚われていました。日々、生きている中で感じたことが、仕事の中ににじみ出るので、役者とはそういうものだと考えていたのですが、30代になってすぐNHKの番組『ヒマラヤトレッキング紀行』（1998年）でエベレストに最も近いカラ・パタールまで1カ月かけて登ったことで人生観が変わりました。私はものすごく臆病なんですけど、冒険好きなんです。カラ・パタールは5545メートルに位置する場所で、自分一人だったら絶対行かないような所に行ったら、自分がどうなるのか知りたいと思いました。それまでは役者業を全うするために、時間を捧げることは普通だと考えていたのですが、一瞬で変わりました。自分が未熟でできないとか、自分の理想までたどり着けないとか、どちらかというとネガティブな思いの中で、必死でもがいていたんですよね。登り切った時、そういうものから解き放たれて、1番最初に浮かんだ言葉は『シンプルに生きよう』でした。役者であることの中に、自分がちっちゃくなって生きていたのですが、そうじゃなくて自分が生きていればいいんだって。自分が生きている中に役者という部分があればいいんだっていう風に気づかせてくれたのがヒマラヤの5545メートルでした」

幕開けは目前。「押しつぶされそう」と多忙な日々の中で癒やしになっているのは「朝の太陽と、夜の月。それに、救ってもらっています。お天気が悪くて太陽が見えない日も、雲の中に必ずいてくれている。太陽がなければ道も真っ暗ですよね。だから姿が見えなくてもそれを感じて、そう思うことで太陽の力を自分の中に取り込むことをしています。そうすると、『今日も喜んで生きよう！』と幸せな気持ちになれるんです。朝起きたら窓を開けて、5分間くらい空を見上げることをしたり、道を歩いている時でも『太陽はいる』と思うと充電できる。月は、月が出てる時に光りを浴びて月を感じるようにしています。これは子供の頃からのクセで、気がつくと月を探しています。見つけられた日は、『お月様ありがとう』って、一息ついています」

◇若村 麻由美（わかむら・まゆみ）1967年（昭42）1月3日生まれ。東京都出身の59歳。仲代達矢さん主宰の俳優養成所「無名塾」で、養成期間中の87年に、朝の連続テレビ小説「はっさい先生」のヒロインで俳優デビュー。翌年、「エランドール新人賞」などを受賞した。舞台「チルドレン」で「第44回菊田一夫演劇賞」を獲得。映画、ドラマ、舞台などで活躍している。