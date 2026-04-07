宮城県南三陸町は６日、上司の承認を得ずに計画よりも多い銀ザケの卵を発注したとして、４０歳代の係長級の男性職員を減給１０分の１（３か月）の懲戒処分にしたと発表した。

町によると、男性職員は昨年１１月から１２月中旬、町が試験飼育している銀ザケの卵について、上司の承諾などの手続きを経ずに予定より４万粒多い１４万粒を発注した。上司への報告を促した同僚に、虚偽の説明を行うように求めたという。

同僚職員が上司に報告したことで発覚した。町の調査に男性職員は、「事業者が安定して卵を確保できる一助になればと思った」とし、稚魚を受け入れる業者の求めに応じたと説明。金銭や物品の授受は確認されていないといい、余分に購入した卵の費用２８万８０００円は町が負担した。

町はこのほか、私的な目的で同僚や知人計３２人の課税状況などの個人情報を不正に閲覧したなどとして、６０歳代の課長補佐級の男性職員を戒告の懲戒処分にした。処分はいずれも３月３１日付。

千葉啓町長は６日に記者会見を開き、「職員に公務員としての規律を改めて伝え、信頼回復に努めたい」と述べた。