King＆Prince永瀬廉（27）と女優吉川愛（26）が7日、都内で映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督）の公開後イベントに登壇し、“次回作”について提案した。

2人がダブル主演を務める同作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、運命に導かれた鬼と人間が真実の愛を見つける王道ラブストーリー。

もしもまた2人が主演し、池田監督がメガホンを撮るとしたらどんな作品が良いか、という問いに、池田監督は「ラブストーリーやったから、なんか社会派ゴリゴリの骨太ドラマみたいなもの」と案を出すと、永瀬は「ゴリゴリのね、借金とか取り立てるんだ」と反応。兄妹ものの案も出たが、永瀬は「おいしいもの食べたいね」と路線変更。「飯テロ系。めっちゃきれいな米一粒一粒、きれいな白米とか、ご飯全部こだわる」と好物の白米を絡めてアピールした。

一方の吉川は「私はゴリゴリのコメディー。真剣に取り組みながら真顔でやりたい。みんなが思ってるコメディーと違うかもしれないんだけど、真剣な顔してふざけてるのを一生懸命やりたい」と熱量たっぷりでプレゼントした。

また、イベントではサプライズで池田監督から2人に手紙が贈られた。永瀬は「マジ？！」、吉川も「こういうの初めて！」と感激。池田監督が「永瀬廉と吉川愛という俳優のこれまでで史上最高の作品にする」という意気込みで撮影に挑んでいたことが明かされた。

思いを受け取った永瀬は「一緒に作品やれてよかったなという気持ちがすごい強いです。すてきな作品に出会わせてくれてありがとうございました」、吉川も「監督さんからこうやってすてきな手紙を送っていただけると思ってなかったです。また何か一緒にできたら」と感謝した。