フジテレビ元人気女子アナ、愛娘とジャングリラ満喫も「回り方は少し工夫が必要かもしれません」
フリーアナウンサーの平井理央が7日にインスタグラムを更新。愛娘とジャングリア沖縄を訪問したことを報告した。
【写真】平井理央＆本田朋子、『すぽると！』コンビがばったり再会！
平井が「この春休みのメインイベントに。ジャングリア沖縄へ行ってきました」と投稿したのは愛娘とのオフショット。複数公開されている写真には、母娘水いらずでパークを満喫する様子が収められている。
投稿の中で平井は「広大な自然に囲まれた敷地にアトラクションが点在していて、いわゆる“テーマパーク”とは少し違う感覚。移動も含めて、景色ごと楽しむ場所だなという印象でした」とコメント。
続けて「ダイナソーサファリは、今回は調整中でウォークスルー形式。それでも展開が想像以上で、思わず声が出る場面が何度か。キャストの方の演技がとても印象的で、世界観に引き込まれました」とつづり「一方で、身長制限132cm以上のアトラクションも多く、今回は体験できないものもいくつか。小さいお子さん連れだと、回り方は少し工夫が必要かもしれません」とパークを振り返っている。
■平井理央（ひらい りお）
1982年11月15日生まれ。東京都出身。モデルやアイドルとしての活動を経て大学卒業後の2005年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社。『すぽると！』などの番組に出演した。2012年9月にフジテレビを退社すると、以降は不利アナウンサーとして活動。プライベートでは2012年に結婚すると、2017年に第1子女児を出産。2022年には離婚を公表している。
引用：「平井理央」Instagram（@riohirai_official）
【写真】平井理央＆本田朋子、『すぽると！』コンビがばったり再会！
平井が「この春休みのメインイベントに。ジャングリア沖縄へ行ってきました」と投稿したのは愛娘とのオフショット。複数公開されている写真には、母娘水いらずでパークを満喫する様子が収められている。
投稿の中で平井は「広大な自然に囲まれた敷地にアトラクションが点在していて、いわゆる“テーマパーク”とは少し違う感覚。移動も含めて、景色ごと楽しむ場所だなという印象でした」とコメント。
■平井理央（ひらい りお）
1982年11月15日生まれ。東京都出身。モデルやアイドルとしての活動を経て大学卒業後の2005年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社。『すぽると！』などの番組に出演した。2012年9月にフジテレビを退社すると、以降は不利アナウンサーとして活動。プライベートでは2012年に結婚すると、2017年に第1子女児を出産。2022年には離婚を公表している。
引用：「平井理央」Instagram（@riohirai_official）