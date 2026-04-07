“元アイドル”165cmレースクイーン、抜群プロポーション際立つミニ丈姿に衝撃「キレイ」「女神」
レースクイーンの池永百合が7日までにInstagramを更新。ミニ丈姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
今回「第42回DYNAMIC GLOVE on U-NEXT ありがとうございました」「#ダイナミックグローブ #unextboxing #UNEXT #ラウンドガール #boxing」などと投稿したのは、自身の衣装姿。ファンからは「綺麗で可愛い」などコメントや、ハートの絵文字が多数集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
今回「第42回DYNAMIC GLOVE on U-NEXT ありがとうございました」「#ダイナミックグローブ #unextboxing #UNEXT #ラウンドガール #boxing」などと投稿したのは、自身の衣装姿。ファンからは「綺麗で可愛い」などコメントや、ハートの絵文字が多数集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）