ほしのあき49歳「164.5センチ43キロ」 更年期の症状も明かし「家ではお掃除おばさんって呼ばれてます」と告白
タレント・ほしのあきが、7日までにInstagramのストーリーズを更新。ファンからの質問に答えた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回はストーリーズで「初めてやってみる 質問ありますか？？」とファンからの質問を募集。掃除好きのため「家ではお掃除おばさんって呼ばれてます」と明かし、自身のスタイルについては「この前人間ドックで測ったら164.5センチ43キロ」と公表。「更年期はありますか？」との質問には「急に1人で暑くなったり忙しいです」と回答した。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）