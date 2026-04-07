"昭和ヘア → 今っぽヘアに！！【40・50代】のアプデは「くびれウルフ」一択かも♡

今までのヘアスタイルからアップデートしたいときは、くびれウルフに注目してみて！ 改めて注目を集めているウルフヘアの要素を取り入れながら、トップの丸みと襟足の軽さをバランス良く調整することで、洗練されたシルエットに近づけます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てる今どきなウルフスタイルをご紹介します。

プチウルフボブなら、初めてのウルフにも◎

地毛風の落ち着いたブラウンで仕上げた、ストレートタッチのプチウルフボブ。トップはナチュラルに毛先を内側へ入れ、ベースはくびれさせてから軽やかに外ハネさせることで、やりすぎないこなれ感を演出しています。ウルフカット特有のエッジを抑えた、初めてウルフに挑戦する人にもぴったりの柔らかなデザインです。

透明感が際立つ、ひし形ウルフボブ

元々のハイライトを活かし、オンカラーのみで艶と透明感を復活させたグレージュのウルフボブです。トップをふんわりとしたひし形シルエットにカットし、ベースはタイトにおろしてから毛先を外ハネに仕上げています。カラーとカットの相乗効果で軽やかさが生まれ、重たくなりがちなボブを軽快にアップデートできました。

ハイライトを忍ばせたコンパクトウルフ

まろやかなブラウンをベースに、根元を中心に細めのハイライトを忍ばせたコンパクトなくびれウルフです。首元でしっかりとくびれを作り、襟足が首筋に沿うようにデザインすることで、華奢見え効果も。ハイライトで白髪をなじませながら、メリハリのあるシルエットを楽しみたい人にフィットしそうです。

暖色ブラウンのナチュラルレイヤーミディ

暖色系のブラウンカラーが柔らかさを与える、ウルフ風のレイヤーミディです。トップにふんわりとしたボリュームを持たせつつ、ベースを削いで軽くすることで、美しいくびれラインを作り出しています。ストレートの質感を活かしたカットは、カジュアルになりすぎず品のある大人っぽさをキープできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@kaito_osaka.design様、@kitadani_koujiro様、@altinaprivate_official様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里