〈敗れた永瀬は「どれも有力なんです」と嬉しそうに言い、藤井も笑顔で…フルセットにもつれた激戦の後、対局室では「まさかの感想戦」が行われていた〉から続く

「何かに挑戦したら確実に報われるのであれば、誰でも必ず挑戦するだろう。報われないかもしれないところで、同じ情熱、気力、モチベーションをもって継続しているのは非常に大変なことであり、私は、それこそが才能だと思っている」――羽生善治「決断力」より

【画像】中継カメラには映らなかった「王将戦第7局」の裏側を見る

藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第7局が、3月25・26日にかけて大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われた。第4局でカド番に立った藤井は、第5、6局を勝ち、ついにタイに戻して最終局へ持ち込んだ。（全2回の1回目／後編を読む）



藤井聡太王将（右）に永瀬拓矢九段が挑んだ（写真提供：日本将棋連盟）

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永瀬が用意していた「3択を突きつける新手」

ここまで先後を交互に入れ替えて指していたが、最終局ということで改めて振り駒が行われ、藤井が先手となった。藤井が角換わりに誘導し、永瀬はまたもそれを受けて立ち、9筋の突き越しを許して駒組みを急ぐ作戦を採用した。前例は数多くある。

藤井も経験は豊富で、後手で自ら採用したときは7勝1敗1千日手（タイトル戦は2勝1敗1千日手）。先手で9筋を突き越したときは12勝1敗（うちタイトル戦では3勝）と、先後を問わず圧倒的な成績を収めている。

もちろん永瀬もそんなことは百も承知だ。用意していた手順は、玉を左奥まで入城させてから、7筋の歩を突き捨て、桂を跳ねて仕掛けるというもの。しかるのちに、じっと4筋の歩を突く。これまた凝りに凝った手順だ。

こう書くのは本連載で3度目だが、「調べるまでもなく新手」である。仕掛けた後、飛車先の歩も交換せずに手を渡すなど、見たことがない。このシリーズの永瀬は一貫して、後手番でも常に先攻して動き、初見で正解手を選ぶのが難しい局面を藤井に突きつけている。

しかし、藤井の指し手によどみは感じられない。銀取りに桂を跳ねられたとき、銀の逃げ場所の有力な候補は「まっすぐ上がる」「右に引く」「左に引く」の3箇所あった。

だが、藤井はわずか10分で左に引いた。玉の逃げ道をふさぐ、直感的には選びづらい逃げ場所だというのに。

永瀬はさらに3択を突きつける。だが…

その後も30分以上の長考がない。藤井がようやくまとまった長考をしたのは55手目。永瀬が桂を捨てて藤井の金を動かし、敵陣深くに飛車取りで角を打ち込んだ局面だった。

飛車の逃げ場所の有力な候補はまたも3つ。1つ横か、1つ上か、あるいは3つ上か。この戦型では、金銀の接近戦に巻き込まれるのを避けるため、なるべく浮き飛車にはしないほうがよいとされている。下段飛車が主流の現代将棋ならばなおさらだ。

また、類型で先後も違うが、2019年の第77期名人戦七番勝負第1局、佐藤天彦名人対豊島将之二冠戦（肩書きは当時）では、豊島は1つ上に動いている。だから、自陣内で逃げるかと思っていた。

だが藤井は54分の考慮で浮き飛車を選択した。これでは自陣の下部がガラ空きだが大丈夫か？ 先手陣は壁銀で左辺に玉の逃げ場がなく、馬に暴れ回られると怖い。

だが、永瀬が29分の考慮で角を成ったのに対して、藤井が3筋の歩を突いた手を見て、私はうなった。いや、見ていた棋士全員がうなっただろう。あまりにも「味が良い」からだ。

飛車の横利きを通しつつ、次に歩を取り込んで相手の銀を動かせば、玉のコビンが開いて角打ちの王手などの反撃が生じる狙いがある。まさに1粒で2度おいしい手だ。永瀬が動かなくなった。そして、174分もの大長考の末、封じ手にして1日目を終えた。

永瀬は引き分けを辞さない構え

2日目、私は大阪に向かう新幹線の中で封じ手を確認した。永瀬は馬をひねった場所に引いた。せっかくできた馬を消されないようにする苦心の一手だ。

それでも藤井の手は早い。わずか3分で桂を跳ねる。永瀬は飛車取りに馬を引き、藤井が飛車を下段に引けば、また馬で追いかける。後手番特有の千日手狙いだ。

藤井は銀得だから引き分けにはしないだろう。飛車は遠くに逃げるのかな、と思いつつ、高槻の将棋会館へ向かう。

高槻市は「将棋のまち」というスローガンのもと、市を挙げて将棋を応援してくださっている。王将戦開催を祝うのぼりが、アーケード街にはためいていた。

10時過ぎに会館に入り、3階の棋士室を覗くと、棋士・女流棋士・奨励会員が大勢いた。20人近くが研究会やVS（1対1の練習対局）を行っている。朝から熱気にあふれているなと感心しつつ、控室へ。

立会人の桐山清澄九段に挨拶する。御年78歳だが、とてもお元気そうだ。

「これは人間が指す順じゃないですよね」

局面は、先ほどの永瀬が馬で飛車を追いかけた一手から動かない。まだ2日目の午前中だが、手数はすでに64手まで進んでいる。

「昔だったら永瀬さんの桂跳ね（42手目）のところで1日目が終わって封じ手でしたよね」

桐山が言う。私も「そうですね」と笑う。しばらく桐山九段がタイトルに挑戦した時代の話などで盛り上がった後、現局面の検討に入る。

飛車が遠く6筋に逃げた場合の永瀬の攻め方について検討していると、藤井が飛車に手をかけた。だが、逃げたのは予想の6筋ではなく、中央の5筋だった。

消費時間を見ると、残り4時間17分のうち67分を使っている。これが最後の長考になるとは、この時は思いもしなかった。

からくり細工のような受けの手順

ここからの藤井の受けは、からくり細工のように美しかった。飛車を馬にぶつけ、自ら交換を迫る。永瀬が交換に応じた後、金取りに桂を打つと、藤井は金を玉に近づけるのではなく、桂取りに上がった。

飛車の王手金取りには、桂を合駒して金に紐をつける。そして金桂交換の直後、竜取りに自陣角を打つ！ この角により、浮いていた銀と玉の隣りにある桂に紐がついた。

実は、移動中に携帯中継を見た際、この手順がAIの読み筋として表示されていた。だが私は「まさかこんな手は指せないだろう」と思っていたのだ。控室でも私は桐山に「これは人間が指す順じゃないですよね」と話していた。しかし桐山はニコッと笑ってこう言った。

「いやいや、藤井さんなら指すかもしれません。いや、やるでしょう」

そして実際に盤上に角打ちが現れると、桐山は再び笑った。藤井陣に打たれた駒が輝いている。桂の利きは玉の斜めからの攻撃を防ぎ、角の利きは自玉への詰めろを消している。

ひとつひとつの局面を切り取れば、飛車の王手には桂合いしかないし、竜取りへの角打ちも指せる手だ。だが、それを2日目の封じ手が開封された時点から、想定できる棋士が一体何人いるだろうか。

藤井玉は左が壁になって囲いに入城できない。それにもかかわらず攻撃の要となる飛車を渡し、「金は引く手に好手あり」の真逆を行くような手を指し、おまけに受けに不向きな角・桂で自陣を補修して、玉を安全にしてしまう。

そんな手順を、一体誰ができるというのか……。藤井よ、いったいなんという手順をあなたは指すのか？

〈「今まで考えたことがなくて…」1勝3敗のカド番→負けなしの“逆転防衛”…藤井聡太が終局後に明かした「驚愕の事実」に、プロ棋士が絶句したワケ〉へ続く

（勝又 清和）