一時的に寒気が流れ込んでいる影響で、あす朝の気温はけさよりかなり低く、冷え込みが強まりそうです。ただ、日中は日差しがたっぷり降り注いで暖かいでしょう。朝と昼の気温差にお気をつけください。

【CGで見る】8日(水)〜14日(火)全国の週間天気予報

あす日差したっぷり降り注ぐ

あすは明け方まで北陸や東北の日本海側は雨や雪が降る所がありますが、日中は天気が回復するでしょう。北海道から九州にかけて春の高気圧に覆われ、日中は晴れて青空が広がりそうです。各地、降水確率は0％の所がほとんどで、にわか雨もないので、洗濯日和でしょう。

花粉はまだまだ大量飛散中

九州では花粉シーズンも終わりに近づいているので少ないでしょう。一方、東北から中国、四国地方にかけては、一番多いランクの極めて多く飛ぶ予想です。4月に入って油断しているかもしれませんが、ゴールデンウィークの頃まで飛びますので、油断は禁物です。洗濯物を取り込む際は、よく払ってから取り込むようにしましょう。

あす朝は冷え込み強まる

朝の最低気温は、けさより大幅に低くなるでしょう。東京や名古屋はけさに比べて、10℃前後も低く、一桁の寒さになりそうです。札幌は4℃、長野は2℃まで下がる予想です。朝、出勤する際は厚手の上着が必要でしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：11℃

青森 ：13℃ 盛岡：14℃

仙台 ：16℃ 新潟：14℃

長野 ：15℃ 金沢：14℃

名古屋：19℃ 東京：18℃

大阪 ：18℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：17℃

高知 ：18℃ 福岡：19℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

朝は冷えますが、日差しとともにグングン気温が上昇します。昼間はこの時期らしい暖かさになるでしょう。