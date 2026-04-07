永瀬廉＆吉川愛、『鬼の花嫁』監督からのサプライズ手紙に感激「一緒に作品をやれてよかった」「心が救われる」
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（公開中）鬼ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。この日は同席した池田千尋監督から2人に向け、サプライズで手紙が読み上げられた。
【写真】「美しい鬼」鑑賞者のコメントを見て嬉しそうな表情を浮かべる永瀬廉
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川はヒロイン・柚子を演じている。
2人は「え！」「ガチ!?」と声をあげてびっくり。「これまで史上最高の作品にする」と覚悟を決め作品と向き合ったという池田監督。2人と対話や撮影を重ね、日々「永瀬くんの魅力を更新し続ける」「2人が尽くしてくれたたくさんの覚悟と努力を改めて思います。その裏にはしんどさや悲しいこともあったはずでそれでもいつも前向きに現場にいてくれた」と感謝。「かっこよくてかわいくて似たもの同士のせっかちでなにより心強い戦友でした」と讃えた。
永瀬は「めちゃくちゃうれしいわ！」と声をあげ、「照れはありますし、僕のことそう思ってたんや、と今知ったこともありますし、監督のことが感じていたように僕も探っていた部分があったけど撮影期間を経て、信じさせていただいて。一緒に作品をやれてよかったという気持ちが強いです」と感慨に浸った。
吉川も「うれしいですね。こうして監督からすてきな手紙を贈っていただけると思っていなかったし監督の口からいってくださると心が救われる。みんなで一生懸命、頑張ったなと思い返してすごくドキドキしています。でも楽しかったです。また一緒にできたらいいな」と展望していた。
【写真】「美しい鬼」鑑賞者のコメントを見て嬉しそうな表情を浮かべる永瀬廉
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川はヒロイン・柚子を演じている。
永瀬は「めちゃくちゃうれしいわ！」と声をあげ、「照れはありますし、僕のことそう思ってたんや、と今知ったこともありますし、監督のことが感じていたように僕も探っていた部分があったけど撮影期間を経て、信じさせていただいて。一緒に作品をやれてよかったという気持ちが強いです」と感慨に浸った。
吉川も「うれしいですね。こうして監督からすてきな手紙を贈っていただけると思っていなかったし監督の口からいってくださると心が救われる。みんなで一生懸命、頑張ったなと思い返してすごくドキドキしています。でも楽しかったです。また一緒にできたらいいな」と展望していた。