新規開通区間とは別の場所で「なんでこんなに詰まってるの？」

東京都清瀬市で2026年2月14日に都市計画道路「新東京所沢線」の1.6km区間が開通。埼玉県所沢市との都県境にあたる柳瀬川にかかる清瀬橋から、市内の新小金井街道までがつながりました。

【え…！】これが開通区間と“特殊すぎる”超ボトルネック交差点です（地図／写真23枚）

新小金井街道は「多摩南北道路」5本のうちの1本として府中市の多摩川付近まで通じる小金井街道のバイパスです。今回の新東京所沢線の開通により、「府中〜所沢」の新ルートが開けました。しかし、今回の開通区間の近くにある「強烈なボトルネック」の存在が際立っています。

新東京所沢線は、東京の九段下から練馬区の関越道 大泉IC付近まで通じる「目白通り」の延長区間にあたり、おおむね西武池袋線に並行する幹線道路となる計画ですが、西東京市から今回の清瀬市までのあいだは未開通です。所沢方面から来ると、新小金井街道のT字路の手前では右折方向を「府中 小金井」と案内しています。

開通時に謳われていた整備効果のひとつが、西武池袋線の清瀬駅前を通る「小金井街道の踏切渋滞の緩和」です。並行する新小金井街道は西武池袋線をアンダーパスしているため、所沢方面の交通が新小金井街道に転換することが期待されています。

従来、小金井街道が通じていた清瀬橋付近は、今回の新東京所沢線の開通に伴い線形が変更され、新東京所沢線を“本線”として、小金井街道は橋の手前の信号で合流する形態となりました。

清瀬市内の西武池袋線より北側で、新東京所沢線と同じ方向の道路はどれも細く、広い歩道と自転車通行帯を備えた新東京所沢線は格段に走りやすいです。少なくとも清瀬橋や柳瀬川の並行道路から新小金井街道までの移動距離は、大きく縮まったと思われます。

ただ、西武池袋線の南側にある強烈なボトルネックの存在が際立っています。それは、新小金井街道と小金井街道が交わる「松山三丁目」交差点です。

新規開通区間とは別の場所で「なんでこんなに詰まってるの？」

日曜の夕方、所沢方面から新東京所沢線・新小金井街道を通ってみました。



新小金井街道の松山三丁目交差点。変則5差路は案内看板からもわかる（乗りものニュース編集部撮影）



西武池袋線をアンダーパスしてしばらくすると、車列の動きが止まりました。その後も進みはゆっくりで、同乗者も「なんでこんなに詰まってるの？」と漏らしましたが、結局、松山三丁目交差点を通過するまで、500m強に6分以上を要しました。

松山三丁目交差点は、小金井街道に新小金井街道がナナメに交わり、さらにその南東の脇に「水道道路」が接続する“変則5差路”となっています。そのいずれも交通量が多いため、青信号がどの方向も短いことが「動かない渋滞」の原因です。小金井街道、水道道路ともに長い車列ができており、逃げ場のないボトルネックとなっています。

「あそこ（松山三丁目）はいつも渋滞しているので近づかないです。事情を知らない人は、なぜ渋滞しているのか分からないですから、相当ストレス溜まると思いますよ」――東久留米市に住むという40代男性はこう話しました。この「3路線ブロック」の状態は昔からだというのです。

解決策はいずれかの路線を立体化するしかないとも思えますが、この交差点の特殊性からすると、難しいようにも感じます。

というのも、松山は清瀬市の地名ですが、この交差点の北側は清瀬市、南側は東久留米市で、さらにそのあいだ、新小金井街道と水道道路に挟まれて「埼玉県新座市」が鋭角に食い込んでいます。この交差点東側の横断歩道を渡るだけで、都県境を2度横断するという類を見ない場所なのです。

現状で新小金井街道、小金井街道とも拡幅の余地はありませんが、もし拡げようとすると埼玉県に食い込んでしまいかねず、調整は難しいのではないでしょうか。

別の日に南から小金井街道を北上して松山三丁目交差点に差し掛かると、新小金井街道へ向かう右折レーンはビッシリ渋滞でしたが、直進レーンはなんとか通れる、といった具合でした。清瀬橋では新東京所沢線の開通後、従道路となった小金井街道から合流する交通も相変わらず多いのですが、松山三丁目交差点の右折待ちに耐えかねて、従来ルートである清瀬駅前の踏切を通ってきているクルマもありそうです。

また、松山三丁目より南側の新小金井街道は、西武新宿線の踏切（当初はJR中央線の踏切も）が残る小金井街道に対し、鉄道と立体交差するバイパスとして作られましたが、実態は小金井街道とあまり変わらない信号の多さと車線数で、速達性には劣ります。「清瀬―小金井ー府中」の周辺で南北を横断する道はこの2路線しかないことから、どちらも混んでいます。